Med manjšimi kampi najboljši Big Berry ob Kolpi

14.11.2024 | 13:20 | STA; M. K.

Foto: Avtokampi.si

Obiskovalci portala Avtokampi.si so letos v izboru najboljših kampov v Sloveniji in na Hrvaškem kot najboljšega med domačimi večjimi kampi izbrali kamp Šobec, med manjšimi pa kamp Big Berry. Za najboljše glamping naselje so izbrali Falkensteiner Premium Lake Blaguš, za najboljše postajališče za avtodome pa tisto v Planici.

Big Berry ob Kolpi

Kot so danes sporočili s spletnega portala, je med večjimi kampi v Sloveniji največ glasov prejel kamp Šobec iz Lesc, sledila sta kamp Menina iz Zgornje Savinjske doline, ki je bil lani v poplavah povsem uničen in so ga letos obnovili, ter kamp Adria Ankaran.

Med manjšimi domačimi so najbolj priljubljeni kampi ob rekah in jezerih. Na prvem mestu je kamp Big Berry ob Kolpi, na drugem prenovljen kamp Velenje ob Velenjskem jezeru, na tretjem pa ekološki kamp Koren, ki leži ob Soči v Kobaridu.

V kategoriji najboljših glamping naselij je slavil Falkensteiner Premium Lake Blaguš v kraju Sveti Jurij ob Ščavnici, drugi je bil Ribno Alpine Glamping na Bledu, tretja pa v Glamping Olimia Adria Village, ki deluje v sklopu Term Olimia.

V Sloveniji je vse več urejenih postajališč za avtodome, ugotavljajo pri spletnem portalu. Največ glasov je prejel PZA Planica, ki deluje v sklopu Nordijskega centra, na drugem mestu je PZA Bukovniško jezero, na tretjem PZA Rogla.

Kampe na Hrvaškem v izboru razdelijo glede na velikost in regijo, dodali so tudi kategorijo najboljši nudistični kamp.

Podelitev priznanj najboljšim je včeraj potekala v okviru Hrvaškega kamping kongresa v Termah Tuhelj.

V Istri je med velikimi kampi največ glasov prejel kamp Valkanela, med manjšimi pa kamp Polidor. V Kvarnerju je med velikimi največ glasov prejel kamp Čikat na Lošinju, med manjšimi kamp Draga iz Moščeniške Drage pod Učko. V Dalmaciji sta že tradicionalno največ glasov prejela kamp Straško iz Novalje in kamp Slanica na otoku Murter. V celinskem delu Hrvaške je največ glasov prejel termalni kamp Vita v sklopu Term Tuhelj.

V kategoriji nudističnih kampov je prvo mesto osvojil kamp Ulika v Poreču.

Najboljše mobilne hišice so po izboru obiskovalcev Avtokampi.si v novem kampu na Pagu, v Aminess Avalona Resortu, ki ima v ponudbi tudi hišice z zasebnim ogrevanim bazenom.

