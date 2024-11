dolenjska

Proračun za prihodnje leto v javni razpravi

14.11.2024 | 11:30 | M. Ž.

Dolenjske Toplice - Potem ko so topliški svetniki z večino glasov na oktobrski seji zavrnili osnutka proračunov za leto 2025 in 2026, je župan Franc Vovk na včerajšnji seji v sprejem ponudil le osnutek za prihodnje leto. Tega so svetniki soglasno potrdili in ga poslali v javno razpravo, ki poteka od danes do vključno 13. decembra.

Topliški svetniki so proračun za prihodnje leto včeraj poslali v javno razpravo. (Foto: M. Ž.)

Proračun, ki predvideva dobrih 6,6 milijona prihodkov in nekaj manj kot, 7,6 milijona odhodkov, od tega za naložbe 3,6 milijona, bodo v drugo potrjevali na seji, ki bo 18. decembra. S sprejemom proračuna še v letošnjem letu se bi izognili začasnemu financiranju.

Glede na dolgo razpravo pred dobrim mesecem dni, je tokrat točka minila povsem brez nje. »Na seji, ki je bila v začetku oktobra, je bilo kar nekaj zelo pozitivnih razmišljanj in podan je bil tudi predlog, da bi se morda o proračunih podrobno pogovarjal s kakšno svetniško skupino, konkretno je tak predlog dala svetniška skupina SD. Seveda sem ga sprejel, ne glede na to, da so vsi svetniki bili že dva meseca prej povabljeni k sodelovanju. Vesel sem, da smo se takoj dobili in se uskladili, predvsem glede sprememb. Seveda pa ena od največjih sprememb ni posledica našega usklajevanja, ampak dviga povprečnine oz. glavarine,« je po seji razložil župan. Ta se je namreč po njihovi seji v oktobru za prihodnje leto dvignila na 771,33 evra, kar za topliško občino predstavlja 192.000 evrov več prihodkov.

Župan Franc Vovk in direktor občinske uprave Tomaž Willenpart

Del tega denarja, 107.000 evrov, so po njegovih besedah namenili za sončno elektrarno na strehi novega vrtca, preostanek pa za investicijsko vzdrževanje javnih poti in mostov. »V okviru te postavke nameravamo napraviti novo brv na Selih in pa da nam morda res uspe asfaltirati del ceste, ki gre od Brodnikove kapelice proti Cvibljam v Dolenjskih Toplicah,« je povedal Vovk in dodal, da med glavnimi naložbami prihodnjega leta ostaja kanalizacija v Dolenjem in Gorenjem Gradišču, ki so jo začeli graditi avgusta letos.

V osnutku proračuna je tudi temeljita prenova doma v Dolenjih Sušicah, v okviru katere bodo obstoječi objekt skoraj v celoti podrli in ga na novo pozidali, nadaljevati pa želijo tudi s obnovo zidov gradu Soteska, prijavili so se namreč na razpis ministrstva za kulturo. Zagotovo pa se bodo po besedah župana lotili ureditve notranjega dvorišča in vrta pred vstopom v grajsko poslopje, kar je vezano na uspelo prijavo na razpis gospodarskega ministrstva za sofinanciranje vlaganj v javno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah z začetka letošnjega leta.

