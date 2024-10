dolenjska

Osnutka odlokov o proračunu za prihodnji dve leti zavrnili

10.10.2024 | 14:00 | M. Ž.

Dolenjske Toplice - Osrednji točki včerajšnje seje občinskega sveta, prve po počitnicah, sta bila osnutka odloka o proračunu za leto 2025 in 2026. O njih so se pogovarjali in razpravljali debeli dve uri, na koncu pa večine prisotnih svetnikov vsa pojasnila župana Franca Vovka niso prepričala in so s petimi glasovi proti in tremi za oba osnutka proračuna zavrnili.

Z leve: župan Franc Vovk in novi direktor občinske uprave Tomaž Willenpart

Rok Barbič, vodja svetniške skupine SD, ki je s štirimi člani največja v občinskem svetu, je o njihovih glavnih pomislekih, zakaj predlogov niso podprli, dejal, da menijo, da določeni prihodki niso realno izkazani, da se postavlja vprašanje o uravnoteženosti proračuna, prav tako pa bi moral pripravljalec več poudarka dati načrtu razvojnih programov ter proračun bolj dolgoročno in strateško postaviti.

Veliko besed je bilo znova o največji naložbi občine - novem vrtcu, ki je tik pred zaključkom, pa tudi o predvideni prodaji občinskega deleža v Zarji in odprtega širokopasovnega omrežja, ki ga je v občini pred skoraj 15 leti kot zasebni partner zgradil Tritel in bo kmalu v občinski lasti. Z obema prodajama so na občini v proračun za leto 2026 predvideli slabih 1,4 milijona evrov na prihodkovni strani.

Trojica od štirih svetnikov SD, prvi z leve Rok Barbič

»Kar nekaj svetnikov nas je, ki razmišljamo, da so določeni odhodki za vrtec bili zelo visoki. Skoraj pol milijona za zunanja igrala je strošek, ki je bistveno previsok glede na vse potrebe, ki jih v tem trenutku občina ima. Predvidene prodaje pa je treba postaviti bolj dolgoročno, si vzeti več časa, prediskutirati, preveriti potencialne tržne vrednosti preko nekega javnega poziva za nezavezujoče ponudbe in potem bodo ti prihodki tudi bistveno bolj realno postavljeni ter proračuna kot taka bistveno bolj realna in uravnotežena,« je povedal Barbič.

Župan Franc Vovk je po zaključenem glasovanju poudaril, da je v osnutkih obeh proračunov umeščeno to, za kar ocenjuje, da obstaja realna možnost, da se v prihodnjih dveh letih zgodi. »Današnja razprava ni potekala v tem smislu, kaj bi in kaj ne, kaj je realno in kaj ni realno.«

Darinka Nardin in Brigita Zupančič Tisovec (desno)

Glede vrtca in zunanjih igral je dodal, da so ta res draga, a so se za celovito nabavo in dogovor z dobaviteljem odločili že pri sprejemanju rebalansa letošnjega proračuna. Na razpis za dobavo notranje opreme in zunanjih igral se je namreč javil le en ponudnik, skupna vrednost pa je znašala skoraj milijon evrov, pri čemer so bila zgolj zunanja igrala ovrednotena na 465.000 evrov. »Obstajalo je tveganje, če bi razpis ponovili, da bi dobili še dražjo ponudbo, kot se je to zgodilo v nekaterih slovenskih občinah,« je pojasnil.

Da bi prodali kapitalski delež v Zarji, je predlagal, ker od podjetja nimajo ničesar - ne stroškov, ne prihodkov, predviden znesek v proračunu pa je zgolj ocena, ki so jo naredili v primerjavi z občino Šmarješke Toplice, ki je tudi prodala svoj delež. Glede odprtega širokopasovnega omrežja, za katerega so v osnutku proračuna za 2026 predvideli malo manj kot milijon evrov, kar je le knjižna vrednost, Vovk meni, da je tržna vrednost vsaj 2 ali 3-krat večja. »Seveda optike občanom ne bi nihče vzel,« je poudaril in dodal, da mu s potrditvijo osnutkov proračunov svetniki ne bi dali »zeleno luč, da lahko to naredim«. Nekajkrat je na seji povedal, da se bodo, če bo do tega prišlo, o prodaji pogovarjali na ločenih sejah.

