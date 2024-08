dolenjska

Delež prodali, ker jim v 18 letih ni prinesel niti evra

4.8.2024 | 11:30 | Besedilo in fotografiji: L. Markelj

Šmarješke Toplice - Občina Šmarješke Toplice je bila kot ena izmed pravnih naslednic Občine Novo mesto družbenica gospodarske družbe Zarja d.o.o. in sicer v deležu 5,8 odstotka, kar je pridobila z delitveno bilanco takratne novomeške občine.

Po 18 letih temu ni več tako, saj so občinski svetniki na nedavni seji sklenili, da delež prodajo oz. dali soglasje. Občina bo tako pridobila skoraj 475 tisoč evrov in jih umestila v proračun.

Šmarješki občinski svetniki so na zadnji seji izglasovali prodajo 5,8-odstotnega deleža v novomeški družbi Zarja.

Kot pojasnjuje župan Marjan Hribar, ni več javnega interesa za lastništvo v družbi, zlasti glede na poslovanje Zarje in njene poslovne načrte, in ker gre za gospodarsko družbo v drugi, novomeški občini. Tudi vse ostale občine so svoje deleže že prodale, razen menda mirnopeška občina.

»Ponujena cena predstavlja 100-odstotno knjigovodsko vrednost deleža v družbi, kar je dobro. Lani je npr. občina Šentjernej prodaja delež po 90-odstotni vrednosti,« je med drugim povedal Hribar in dodal, da kot 5,8-odstotni lastnik niso imeli ne upravljavskih pravic, niti niso mogli vplivati na nobene odločitve. Zarja v šmarješki občini tudi nima niti enega stanovanja.

Mrtvega kapitala ne potrebujejo

Svetnika Denis Perše in Polonca Bevc (na desni) sta bila edina proti tej prodaji.

Župan je poudaril, da gre za mrtev kapital: »Ta naložba nam v 18. letih ni prinesla niti enega evra.« Za prodan delež se zanimata Mestna občina Novo mesto, ki želi konsolidirati lastništvo, ter Dušan Jukić in sama Zarja.

Svetnica Polonca Bevc je spraševala, za kaj konkretno bo šmarješka občina namenila denar od prodaje, ki je v proračun že uvrščen, ter kje ima občina še podobne lastniške deleže, ali jih morda namerava tudi prodaji, pri katerih družbah morda dobiva dividende.

