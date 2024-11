gospodarstvo

Obiskali češko jedrsko elektrarno

14.11.2024 | 10:30 | M. K.

Predstavniki posavskih občin, Regionalne razvojne agencije Posavje in predstavniki Gen energije so se v ponedeljek udeležili strokovnega srečanja na Češkem, kjer so obiskali jedrsko elektrarno Dukovany. Namen obiska je bila izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju sobivanja lokalnih skupnosti z jedrskimi objekti ter vzpostavitev trajnostnega sodelovanja med Posavjem in tamkajšnjo regijo, so sporočili iz Regionalne razvojne agencije Posavje.

Jedrska elektrarna Dukovany - trenutno tam gradijo peti blok, razmišljajo o šestem (Fotografije: RRA)

Jedrska elektrarna Dukovany je prva jedrska elektrarna na Češkem, ki je oddaljena 30 km jugovzhodno od mesta Třebíč. Predstavlja pomemben del češkega energetskega sistema, saj letno proizvede približno 15 TWh električne energije, kar predstavlja okoli 20 % celotne porabe električne energije na Češkem. Na lokaciji Dukovany poteka projekt gradnje novega, že petega bloka jedrske elektrarne, predvidena pa je tudi gradnja še šestega bloka.

Češka ima namreč zaradi omejenih možnosti za hidroelektrarne, vetrne in sončne energije, močan interes za vzdrževanje in širitev jedrskih kapacitet. Dukovany, skupaj z elektrarno Temelín, predstavlja hrbtenico češke jedrske energije in nacionalne energetske politike.

Namen obiska je bil prenos dobrih praks sobivanja z jedrskim objektom in vzpostavitev trajnostnega sodelovanja med regijama.

Prisoten je bil tudi veleposlanik RS v Republiki Češki Aleš Balut, ki je poudaril, da je Slovenija ob razvoju projekta JEK2 preučila vse vidike, manjkal pa je vidik izkušnje lokalnih skupnosti, so še sporočili iz RRA.

