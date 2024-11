kronika

FOTO: Ob avtu gorela tudi odpadna bela tehnika

14.11.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob treh popoldne so v Kerinovem Grmu pri Krškem gasilci PGE Krško pogasili goreče vozilo in smeti, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. Kot so poročali gasilci sami, je ob zapuščenem avtomobilu gorela tudi odpadna bela tehnika.

Fotografiji: PGE Krško

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVCI na izvodu Vrhovci;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu HRIB DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA , izvod 5 Sadinja vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA, izvod 6. IMV BLOKI-MUŠIČEVA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALJNI VRH, izvod 4. DALJNI VRH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 4. PROTI OSOLNIKU;

- od 9:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE , izvod 2. LAKOVNICE ZAHOD;

- od 10:00 do 10:31 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK, izvod 3. SV. ROK, POZOR ELEKTRARNA;

- od 11:00 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS, izvod 8. SAM. DRSKA PRISELAC;

- od 12:00 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL. izvod 11. BD SOKOLSKI TRG-PIONIRSKA CESTA .

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 1971;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC 1983;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEC PRI GABROVKI, izvod 1. LUKOVEC.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Ivandol, nizkonapetostno omrežje – Nemška gora med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Krško Resa med 7:30 in 8:00 uro in med 14:00 in 14:30 uro; na področju Krško z okolico na območju TP Pečice, nizkonapetostno omrežje – Pečice med 12:00 in 14:00 uro; na področju. Brežice z okolico na območju TP Sela Dobova, nizkonapetostno omrežje – Gasilski dom med 8:30 in 12:00 uro ter na območju TP Cerina, nizkonapetostno omrežje – Dvorce proti Prilipam med 8:30 in 12:00 uro.

