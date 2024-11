kronika

Lastnika zamotili, medtem kradli v hiši

13.11.2024 | 09:00 | M. K.

Na dvorišče stanovanjske hiše v naselju Okrog v občini Šentrupert so se včeraj dopoldne z osebnim vozilom sive barve pripeljali neznanci. Stanovalcu so se lažno predstavili za delavce telekomunikacijskega podjetja in ga zamotili s pogovorom. Eden je v tem času izkoristil njegovo nepazljivost, vstopil v hišo in ukradel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo, so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V minuli noči je v Prečni nekdo vlomil v gostinski lokal. Tudi ta vlom policisti še preiskujejo.

Na parkirnem prostoru v Prevolah na območju PP Dolenjske Toplice je med 11. 11. in 12. 11. nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Včeraj med 6. in 12. uro je v Hudejah na območju PP Trebnje nekdo izkoristil odsostnost stanovalcev, skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za okoli 10.000 evrov.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Črnomlju je v noči na torek neznanec ukradel motorno kolo Honda CBF 1000a RS, registrskih oznak NM KZ-32.

V kraju Križ na območju Sevnice je med 3. 11. in 12. 11. nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Včeraj med 16.30 in 18. uro je v Krmelju nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 400 evrov škode.

V Gribljah na območju Črnomlja je med 18.30 in 19.30 neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi balkonska vrata vlomil v hišo in ukradel denar in zlat nakit. Lastnike je oškodoval za okoli 1.200 evrov.

Policija opozarja in svetuje

V jesenskem in zimskem času policisti obravnavajo več vlomov v poznih popoldanskih in večernih urah in praviloma takrat, ko stanovalcev ni doma, opozarjajo na PU. Storilci objekte in navade stanovalcev opazujejo, izkoristijo tudi krajšo odsotnost (odhod na sprehod, v trgovino ...) in vlomijo v hišo. Iz hiš kradejo predvsem denar in nakit.

Izkušnje kažejo, da so manj verjetni vlomi v hiše, kjer imajo nameščene alarmne naprave in video nadzor. Pomembno je tudi upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov, da ob odhodu od doma zaklepate vsa vrata in zapirate okna, ključev pa ne puščajte na tako imenovanih skritih mestih – v nabiralnikih, pod posodami za rože, pod predpražniki in podobno, svetujejo na Policijski upravi: ''Tudi v primerih, ko od doma odidete le za krajši čas, v hiši pustite prižgano luč ali televizijski sprejemnik in na ta način zagotovite, da hiša ne daje videza, da v njej ni nikogar.''

Občane pozivajo, da jih obveščajo v vseh primerih, ko v nekem okolju, soseski opazijo sumljiva vozila in osebe, ki v to okolje ne sodijo, si ogledujejo hiše. Takšna obvestila so namreč v veliko pomoč pri preiskavi kaznivih dejanj.

Vsem žrtvam takšnih dejanj pa na PU Novo mesto še svetujejo: ''Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vstopajte in ne hodite po stanovanju, ampak takoj pokličite policiste na številko 113. Ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.''

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rakovec, Obrežje, Loče, Jesenice, Rajec) včeraj prijeli 18 državljanov Sirije, 14 Indije, osem Afganistana, šest Bangladeša, pet Kitajske, štiri državljane Maroka in Somalije, dva državljana Nepala, državljana Tunizije in Pakistana. Na območju PP Črnomelj (Adlešiči) so prijeli štiri državljane Maroka in dva iz Afganistna.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 234 klicev. Obravnavali so 14 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Brežiški policisti so zaščitili žrtev nasilja v družini in 37-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj