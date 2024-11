družabno

Anjin polžek gre v svet

12.11.2024 | 10:00 | Renata Mikec

Foto: Tjaša Pavlin

Anja Pavlin, avtorica vse bolj priljubljene slikanice z glasbenim albumom Prigode polžka Petra, se je s prijatelji, sestro in drugo polovico Tretjega kanuja, Janom Medletom, za praznike odpravila v London. Družbo ji je delal tudi dobrodelni Mačji žakelj, ki je na voljo pri Društvu za zaščito živali Novo mesto, izkupiček od prodaje pa bo namenjen skrbi za zapuščene mucke in kužke. Anja nam je z znamenitega mosta Tower Bridge poslala tole fotografijo in naznanila sodelovanje z Mladinsko knjigo Sarajevo, za katero izpod peresa izjemnega pisatelja in že skoraj pobratenega Novomeščana Ahmeda Burića nastaja bosanski prevod te otroške knjige. Priznala pa je, da se je na londonskih ulicah poigravala z mislijo, da bi polžek Peter nekoč odšel tudi med angleško govoreče bralce. Morda naslednjič na obisk Otoka odide poslovno.

‹ nazaj