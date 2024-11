družabno

Matjaž vse presenetil

12.11.2024 | 13:00 | Renata Mikec

Pevec in maneken Matjaž Kumelj (na fotografiji desno), Dolenjec, ki zadnja leta živi v Ljubljani, je dokazal, da je tudi izvrsten kuhar. V TV-oddaji Riba, raca, rak na Planet TV je presenetil in navdušil svoje kolege v ekipi. Še zlasti je bil nad njegovo celostno kulinarično ponudbo navdušen olimpijec Vasilij Žbogar (na sredini), Maja Martina Merljak, Sonja Javornik in Ajda Mlakar (dekleta od leve proti desni) pa niso mogle prehvaliti okusov, ki jih je Matjaž pričaral na čudovito pogrnjeni mizi. »Zanimivo je, kako se lahko pet oseb, ki se sicer ne poznajo dobro, poveže in stke prijateljstvo. Še vedno ne morem verjeti, kaj vse se lahko zgodi v zgolj petih dneh. Ob meni so bili enkratni ljudje z veliko izkušnjami in res nam ni bilo dolgčas. Po končanem snemanju smo celo potočili nekaj solzic,« nam je o druženju povedal Matjaž. Najbolj ga je presenetila Maja Martina Merljak, za katero je bil prepričan, da se ne znajde za štedilnikom. »To, kar je pripravila, je bilo meni pisano na kožo. Na tak način se namreč sam prehranjujem. Slasten je bil tudi Ajdin vegetarijanski meni, precej v strahu pa sem čakal na ponudbo Vasilija Žbogarja, sicer oboževalca morskih jedi, česar jaz res ne maram. Mislil sem, da bom ostal lačen, saj sem mu bil, kot je sam rekel, največji izziv. A v ribarnico tudi po tej izkušnji zagotovo ne bom hodil,« je v smehu dodal Matjaž, ki kuhanje obožuje, še zlasti mediteransko kuhinjo z veliko zelenjave. Ko bi le imel več časa, saj se vsakič izkaže, kot pravi pevec, da so kulinarični večeri popolna druženja.

‹ nazaj