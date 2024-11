dolenjska

Bazenski kompleks v Novem mestu še ne posluje pozitivno

12.11.2024 | 11:50 | STA

Novo mesto - Bazenski kompleks, ki ga je Mestna občina Novo mesto zgradila v okviru olimpijskega centra v Češči vasi, se je med prebivalci dobro prijel, vseeno pa mu po enem letu delovanja obisk še ne omogoča pozitivnega poslovanja. Zato po besedah vodje olimpijskega centra Ane Seliškar delajo na tem, da bi obisk povečali.

Bazen trenutno dnevno obišče od 250 do 300 uporabnikov. Najbolj obiskan je med med 16. in 20. uro, najmanj med 12. in 16. uro. V dopoldanskem času bazen v največji meri zasedajo šole in vrtci, popoldan pa različni plavalni klubi, plavalne šole in podjetja. Kar nekaj je tudi zunanjih obiskovalcev.

Razlog, da obisk še ni na ravni, da bi bazen lahko posloval pozitivno, Seliškar vidi v tem, da Novo mesto v preteklosti ni imelo bazenskega kompleksa takšnega tipa in z njim povezane plavalne kulture, zaradi česar se občani nanj privajajo počasneje.

Sam kompleks tudi še ni povsem urejen, predvsem v 4. etaži. Tam so do zdaj uredili del pisarniških prostorov za upravo olimpijskega centra. Trenutno urejajo še drug del pisarniških prostorov, dvorano za fitnes in dvorano za večdnevne dogodke, kot so seminarji tekmovanja, usposabljanja in podobno.

V okviru olimpijskega centra sicer deluje tudi pokriti velodrom, ki služi predvsem kolesarjem in atletom. Velodrom po besedah Seliškar trenutno prihaja v svojo glavno sezono, ko atleti in kolesarji začenjajo notranje treninge ter se začenjajo tekmovanja na državni ravni.

Januarja lani sta sicer sneg in veter podrla napihljivo streho velodroma, a jo je podjetje, pri katerem jo ima občina v najemu, avgusta lani obnovilo.

