dolenjska

FOTO: Ob martinovem hvala dolgoletnemu ekonomu pleterske kartuzije

11.11.2024 | 19:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Brezovica pri Šentjerneju - Na današnje martinovo, 11. 11. ob 11. uri in 11 minut, je Radko Luzar z zvoncem naznanil začetek martinovanja Šentjernejčanov, zbranih pred lepo urejenimi prostori Društva vinogradnikov Šentjernej na Brezovici pri Šentjerneju. Luzarju pripada ta čast, saj je pobudnik in začetnik takšnih praznovanj, ki jih je vpeljal kot nekdanji župan in so postala tradicionalna.

Jože Simončič Pleterski (drugi z leve) se je razveselil darila, svojega portreta. Na sliki: na levi ob njem Rok Zupančič, na desni pa sledijo: p. Frančišek Fodor, Samo Kralj in Jože Simončič.

Čeprav sv. Martin mošt spremeni v vino in je zato v prvi vrsti praznik vinogradnikov in vinarjev, so v šentjernejski dolini takrat posebne pozornosti vedno deležni tudi podjetniki, ki se steber razvoja občine. Tega se tu dobro zavedajo.

Letos so bili glavni organizatorji in gostitelji Kmetija Karlovček z Vrha pri Šentjerneju ter podjetji Vulkanizerstvo Kovačič ter Lero Lešnjak, varstvo pri delu d.o.o. Oba podjetnika – Borut Kovačič in Roman Lešnjak - sta na kratko spregovorila o njihovi dejavnosti.

Nejc Rumpret s Kmetije Karlovček ter dolgoletni župnik in sedaj duhovni pomočnik v šentjernejski župniji msgr. Anton Trpin sta prva nazdravila novemu, mlademu vinu.

Številni zbrani na družabnem srečanju, ki so se za dobrodošlico okrepčali s penino Kmetije Karlovček, so kasneje lahko okušali njihovo novo mlado vino – cviček, ki je čakalo v sodu. Z izbranimi besedami ga je blagoslovil dolgoletni šentjernejski župnik in zdaj duhovni pomočnik msgr. Anton Trpin – novi šentjernejski župnik g. Janez Rihtaršič se zdaj namreč mudi pri Slovencih v Argentini.

Šentjernejski podjetniki se radi podružijo za martinovo.

Prevzemnik Kmetije Karlovček Nejc Rumpret je v sod zabil pipo in hvalnica mlademu cvičku se je začela čisto zares – z nazdravljanjem. Pa ne le s cvičkom, tudi dolenjskim belim ter modro frankinjo. Novemu vinu je na dogodku že tradicionalno zdravico doživeto povedal Janez Selak, manjkala pa ni niti pesem, seveda o vinu, za kar je poskrbel Šentjernejski oktet. Za dobro voljo je meh raztegnil mladi harmonikar Tilen Cvelbar.

Umetniško delo v zahvalo Jožetu Simončiču - Pleterskemu



Jože Simončič Pleterski se je razveselil domiselnega darila.

Martinovanje, ki ga je povezoval Lojze Bojanc, pa je bil letos nekaj posebnega, saj so se Občina Šentjernej, Kartuzija Pleterje ter Društvi vinogradnikov Šentjernej na poseben način za dobro delo zahvalili dolgoletnemu ekonomu Kartuzije Pleterje Jožetu Simončiču- Pleterskemu, ki je pred časom zasluženo stopil v upokojenske vrste.

Štrukeljčki so prijavili ob novi vinski kapljici.

S svojim svetovalnim delom je močno prispeval k razvoju vinogradništva in vinarstva ne le v šentjernejski dolini, ampak tudi širše. Nekaj let je tudi predsedoval DV Šentjernej. Trojica - župan občine Jože Simončič, prior pleterske kartuzije p. Frančišek Fodor in predsednik vinogradniškega društva Rok Zupančič - mu je izročila posebno darilo, umetniško delo, njegov portret, ki ga je ustvaril novomeški slikar Samo Kralj. Slednji je na platnu upodobil že preko 400 Slovencev.

Praznik, ki združuje

Župan Jože Simončič, zadaj Šentjernejski oktet, ki je ubrano zapel.

»Še veliko uspešnega dela in zadovoljstva, ter hvala za vse,« je Simončiču dejal župan, ki je poudaril, kako pomembno je, da se praznike praznuje, tudi martinovo.

»Včasih kak praznik v Sloveniji malce razdvaja ljudi, mislim pa, da je sv. Martin eden od tistih, ki ljudi združuje. Vsi pijemo belo ali rdeče, tako da je to Slovenija v malem. Ponosni smo na martinovo, saj smo vinorodno območje. Vino in kulinarika združujeta ljudi in trudimo se za dobro sodelovanje z vsemi, je dejal prvi mož šentjernejske občine.

Spet bo dober letnik

Rok Zupančič

Da kaže letos na dober vinski letnik, je na martinovanju zagotovil predsednik DV Šentjernej Rok Zupančič. »Bili so spremenljivi vinski pogoji, a z obilico dela v kleti se bo zagotovo naredil dober letnik,« je dejal. Preko 200 članov šteje njihovo društvo, ki je zagotovo nekaj posebnega tudi zato, ker se šentjernejski vinogradniki že dlje časa ukvarjajo s peninami – sedem jih že imajo - in tudi na ocenjevanjih v tujini dosegajo lepe ocene, »kar nam je v ponos,« doda.

Letošnje leto je bilo dobro tako v vinogradih kot v trajnih nasadih jabolk, hrušk idr. tudi za Kmetijo Karlovček, je dejal Nejc Rumpret in omenil, da k sreči niso bili deležni pozebe ali toče kot marsikdaj doslej.

Kako lep pogled - slastne šunke!

Rok Zupančič še spomni, da ne gre pozabiti da je sv. Martin zavetnik pivcev, pridelovalcev pa sv. Urban. Kipa obeh krasijo njihove društvene prostore.

Ker je jesen čas za užitek v sadovih dela, je bila zbranim na martinovem poleg dobrega vina na voljo bogato obložena miza, za kar je poskrbelo Gostinstvo Grabnar. Obiskovalci so se radi zadržali ob dobrotah ter klepetali o vinu in še marsičem.

‹ nazaj