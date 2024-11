gospodarstvo

Potovalne platforme so zapleten sistem

11.11.2024 | 13:30 | D. Stanković

Brežice - Brežiško podjetje Digitalni turizem z blagovno znamko AlpeAdriaBooker je vodilna agencija za oddajo namestitev v turistični namen in največji partner globalne potovalne platforme Booking.com na področju zasebnih namestitev v Sloveniji. Podjetje so leta 2017 ustanovili Gorazd Ferk, direktor za področje Slovenije, Jure Pezdirc, direktor za področje Hrvaške, in Sašo Panič, direktor IT-podjetja Etrend.

Soustanovitelja podjetja Digitalni turizem in blagovne znamke AlpeAdriaBooker Gorazd Ferk (levo) in Jure Pezdirc (Foto: D. S.)

Korenine podjetja segajo v konec leta 2016, ko sta Pezdirc in Ferk, ki je takrat že oddajal dve stanovanji v Ljubljani, razglabljala o tem, da se v Sloveniji oddaja ogromno namestitev prek globalnih platform, vendar bolj ali manj stihijsko, brez nekega sistema. Januarja 2017 je Pezdirc v Ljubljani srečal ekipo IT-podjetja PHOBS, ki je priporočalo agencijo Direct Booker iz Dubrovnika. Ta je že imela razvit svoj rezervacijski sistem in model delovanja. Agencija je iskala nekoga, ki bi prevzel franšizo za Slovenijo. V začetku februarja sta s Ferkom že sedela na letalu za Dubrovnik.

»Ko smo uspeli zbrati ustanovni kapital, je bil največji izziv, kako sploh začeti, kako najti partnerje. In najlažje je seveda začeti na domačem terenu, kjer ti morda v začetku tudi oprostijo kakšno napako,« pripoveduje Ferk. »Tako smo se prvo leto vsi veliko učili. Eden naših prvih partnerjev je bil Primož Kozmus s svojim hostlom, tako smo njegov brand malce izkoristili tudi za naš marketing. Zadeva je nekako stekla, vse ostalo je zgodovina.«

Kmalu so zaznali potrebo tudi na Hrvaškem, kjer ima nepremičnine ogromno Slovencev. Brežiško podjetje Digitalni turizem z blagovno znamko AlpeAdriaBooker je največji partner potovalne platforme Booking v Sloveniji – Celovit servis za lastnike namestitev in goste – Sodelujejo s sedmimi globalnimi platformami – Prek 300 partnerjev s skoraj 800 enotami po vsej Sloveniji

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj