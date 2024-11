Marcel Štefančič o filmu, medijih in prihodnosti umetne inteligence <strong><br /></strong>

novice

Marcel Štefančič o filmu, medijih in prihodnosti umetne inteligence



11.11.2024 | 10:00 | A. S.

V 160. epizodi AIDEA podkasta je bil gost Marcel Štefančič, priznani filmski kritik, publicist in dolgoletni voditelj oddaje Studio City. V pogovoru z voditeljem Klemnom Selakovičem je Štefančič predstavil svoj razgledani in provokativni pogled na razvoj filmov, vpliv digitalnih medijev, prihodnost umetne inteligence ter kompleksnost sodobne družbe. S svojim neponovljivim slogom je Štefančič razmišljal o izzivih današnjega časa in o tem, zakaj je kljub vsemu vedno vredno gledati filme – in to natančno izbranih pet, ki jih priporoča vsem mladim gledalcem.

Epizoda ponuja svež pogled na filmsko umetnost, njeno vlogo v družbi in izzive digitalne dobe, kjer hitre informacije pogosto nadomestijo globoko razumevanje.

Top 5 filmov, ki jih mora videti vsak najstnik – o filmskih klasikah, ki oblikujejo prihodnje generacije

Marcel Štefančič predstavi seznam petih filmskih klasik, ki jih priporoča vsem mladim gledalcem, saj so to dela, ki oblikujejo razumevanje filmske umetnosti in odpirajo vrata k globljemu premisleku o svetu. Njegov seznam vključuje mojstrovine, kot so Hitchcockov Psycho, Boter Francisa Forda Coppole in sovjetski nemi film Mož s kamero, ki ga označi za "najhitrejši film na svetu". Štefančič pravi: "Film je več kot le zgodba – je povabilo k razmišljanju o človeški naravi, družbi in vrednotah." Priporoča, da mladi gledalci začnejo z na videz enostavnimi, a vsebinsko bogatimi filmi, ki nudijo vpogled v filmsko zgodovino in jim omogočajo, da razumejo, kako filmska umetnost odraža družbene spremembe. Epizoda obravnava pomen vsakega izmed teh petih filmov in zakaj so ti naslovi izjemen temelj za ljubitelje filma vseh generacij.

Umetna inteligenca in kapitalizem – o tehnoloških tveganjih za demokracijo

Marcel pronicljivo razmišlja o prihodnosti umetne inteligence (AI) in njenem vplivu na svet, pri čemer opozarja, da bo razvoj te tehnologije še naprej v domeni kapitala in korporacij, kar ustvarja visoko tveganje za demokratične vrednote. "Zaustavitev AI bi zahtevala ukinitev kapitalizma," poudarja Štefančič, ki verjame, da bomo kmalu priča monopolizaciji umetne inteligence s strani velikih korporacij, katerih cilji niso v dobro družbe, temveč predvsem v lastnem dobičku. Po njegovem mnenju smo že sedaj priča, kako lahko AI posega v politične in volilne procese, ter kako to lahko dodatno polarizira in radikalizira družbo. Epizoda podrobno raziskuje, kaj Štefančič meni o prihodnosti umetne inteligence in zakaj moramo kot družba najti mehanizme, ki bodo omogočili večji nadzor nad to tehnologijo.

Studio City: Kaj je pomenila oddaja za slovensko medijsko krajino?

V epizodi #160 gost razkriva ozadje svoje vloge kot dolgoletni voditelj oddaje Studio City in se dotakne pomena, ki ga je oddaja imela za kritično razpravo v Sloveniji. Studio City je bil edinstvena platforma za obravnavo družbeno-političnih vprašanj, kjer so bili na eni strani aktualni družbeni problemi, na drugi pa neodvisne analize in pronicljiv humor. "Studio City je bil prostor, kjer smo lahko govorili o temah, ki so bile pogosto spregledane v dominantnih medijih," pravi Štefančič, ki oddajo vidi kot pomemben del slovenske demokratične izkušnje. Z zaprtjem oddaje se je izgubil pomemben glas kritičnega razmišljanja, kar po njegovem mnenju odraža tudi širše spremembe v slovenskem medijskem prostoru. Epizoda ponuja vpogled v to, kako je Studio City pomembno oblikoval slovensko javno mnenje in zakaj je oddaja še danes simbol neodvisnega medijskega glasu.

Zakaj bi morali Slovenci bolje razumeti filmsko umetnost? – o pomenu filmskega izobraževanja

Štefančič poudari, da je filmska umetnost izjemno vplivno orodje, ki Slovencem ponuja priložnost za širjenje kulturnih obzorij in razumevanje samega sebe v globalnem kontekstu. Po njegovem mnenju bi Slovenci potrebovali več formalnega in neformalnega filmskega izobraževanja, saj je znanje o filmih pri nas pogosto omejeno, kar pripomore k temu, da se ne zavedamo dovolj pomembnosti filma kot družbenega komentatorja. "Slovenci nimamo svojega obdobja nemih filmov, ki je v filmski umetnosti temeljno," pravi Štefančič in predlaga, da bi ustvarili prostor za filmsko izobraževanje, ki bi omogočil prebivalcem, da spoznajo osnovne principe filma. Članek raziskuje pomen filmske umetnosti za slovensko kulturno identiteto in zakaj bi morala biti filmska vzgoja pomemben del izobraževanja, saj omogoča bolj poglobljeno razumevanje družbenih procesov in empatijo.

Kapitalizem, neenakost in ekstremizem – o polarizaciji današnje družbe

V epizodi analizirajo, kako sodobni kapitalizem, ki poudarja rast in dobiček, krepi ekonomske neenakosti in spodbuja družbeno polarizacijo. Po njegovem mnenju kapitalistični sistem pogosto potiska socialno šibkejše skupine na rob, kjer imajo manj možnosti za finančno stabilnost, kar ustvarja občutek izključenosti in frustracije. "Kapitalizem ne podpira več demokratičnih vrednot, ampak ustvarja vrzel med ljudmi, ki jih deli na ekonomsko uspešne in tiste, ki so socialno ogroženi," pojasnjuje Štefančič. Kot dodaja, takšne razmere postanejo idealne za vzpon skrajnih ideologij, saj obubožani ljudje iščejo rešitve in krivce za svoj položaj. Epizoda podrobno obravnava povezavo med kapitalizmom in družbeno polarizacijo ter raziskuje, kako te razlike vplivajo na rast ekstremističnih pogledov in konfliktov v politiki.

80-ta in 90-ta – zlata doba filmske industrije – o vplivu popularnih filmov na družbo

Marcel Štefančič se nostalgično spominja obdobja 80-ih in 90-ih, ki ga označuje za izjemno plodno obdobje v zgodovini filma. To je bil čas, ko so filmski ustvarjalci raziskovali inovativne pripovedne pristope in zgodbe, ki so postale ključni kulturni mejniki. "To je bila doba kinematografske raznovrstnosti, kjer smo imeli filme, ki so nas nasmejali, šokirali in nam hkrati dajali vpogled v družbene težave," pravi Štefančič. Razpravlja o tem, kako so filmi iz tega obdobja kljubovalno postavljali pod vprašaj vrednote časa, v katerem so bili ustvarjeni, ter kako so klasični filmi, kot je Boter, še danes vplivni in ostajajo navdih za moderne režiserje. Epizoda ponuja vpogled v vpliv 80-ih in 90-ih na sodobno filmsko produkcijo ter zakaj to obdobje še danes velja za zlato dobo filmske industrije.

