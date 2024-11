šport

Pucončani premagali ŠD SU, Savinja pa Krko

11.11.2024 | 08:20 | M. Š.

V okrnjenem petem krogu 1. SNTL za moške je v derbiju v Puconcih domača Murexin s 4:0 premagala ŠD SU. S 4:0 je slavila tudi Savinja KPM, ki je bila v Novem mestu boljša od domače Krke, že v četrtek pa je Maribor na Ravnah proti Fužinar Inter Diskontu slavil s 4:2. Tekma med Mengšem in Savinjo Plasard je preložena, medtem ko je bil Kajuh-Slovan prost.

Simbolna slika (Foto: arhiv; FB ŠD SU)

Pred derbijem v Puconcih sta bili obe ekipi še brez poraza, po njem je s stoodstotnim izkupičkom le še Murexin. Ob njej je sicer brez poraza tudi aktualna državna prvakinja, Savinja Plasard, ki je svoj dvoboj z Mengšem preložila na 21. november, ker imata Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik obveznosti v slovenski mladinski reprezentanci. Toda omeniti velja, da so Novomeščani igrali brez svojega najboljšega igralca, Uroša Slatinška, tako da je bilo delo domači ekipi precej olajšano. Dvojica Gregor Zafoštnik in Damjan Zelko je s 3:1 premagala Jožka Omerzela in Marka Gazvodo, s 3:1 je proti Omerzelu slavil tudi Tomaž Pelcar, medtem ko Zafoštnik in Zelko svojima nasprotnikoma, Gazvodi in Darku Jakobčiču, nista oddala niti niza.

Prepričljivo je do zmage prišla tudi druga ekipa Savinje, ki je imela še največ težav v dvojicah, kjer sta Patrik Rosc in Matic Čopar s 3:2 premagala Nevena Karkovića in Denisa Pintarja. Peti niz se je končal na razliko. V nadaljevanju Novomeščani niso več osvojili niza, Dejan Jovanović je bil boljši od Pintarja, Matic Čopar od Maja Murna, Jaka Golavšek pa od Janeza Jedlovčnika.

Napeto je bilo na Ravnah na Koroškem, saj so domačini po zaslugi Mitje Horvata in Darka Jamška, ki sta slavila v dvojicah, nato pa je bil proti Matevžu Črepnjaku uspešen še Horvat, povedli z 2:0. Gregor Komac in Tomaž Roudi sta nato poskrbela za izenačenje, boljša sta bila od Bojana Paviča oziroma Jamška. Z zmago z 11:4 v petem nizu, pred tem je v četrtem slavil s 15:13, je Komac Mariborčane popeljal do vodstva, zmago pa je prav tako s 3:2 proti Jamšku potrdil Črepnjak, čeprav je za njim zaostajal za dva niza.

Izidi v 1. SNTL za moške

Peti krog: Fužinar Inter Diskont – Maribor 2:4, Krka – Savinja KPM 0:4, Murexin – ŠD SU 4:0, Mengeš – Savinja Plasard preloženo na 21. november, Kajuh-Slovan prost.

Vrstni red: 1. Murexin 8 (16:2) – tekma manj, 2. Savinja KPM 8 (16:13), 3. Maribor 8 (19:9), 4. ŠD SU 8 (16:9), 5. Savinja Plasard 6 (12:0) – dve tekmi manj, 6. Fužinar Inter Diskont 2 (10:13) – tekma manj, 7. Kajuh-Slovan 0 (5:16), 8. Krka 0 (1:20), 9. Mengeš 0 (7:20).

