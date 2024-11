šport

Krka zelenico Portovala zapuščala sklonjenih glav

10.11.2024 | 18:20 | Besedilo in fotografije: R. N.

Novo mesto - Po skoraj treh mesecih so nogometaši Krke danes znova odigrali domačo tekmo na zelenici stadiona Portoval. Prej so zaradi slabe travnate podlage nasprotnike gostili na bližnjem igrišču z umetno travo. Ni se jim izšlo vse po načrtih, gostje iz Sežane, ki zasedajo četrto mesto na lestvici 2. SNL, so zmagali z 1:0.

Takole je z glavo poskušal zadeti Veron Šalja, a meril malo previsoko. (Foto: R. N.)

Sežančani so pred srečanjem na papirju veljali za favorite, saj so letos izgubili le dve tekmi. V prvem krogu jih je presenetil Jadran Dekani, v začetku oktobra pa so morali premoč priznati še kranjskemu Triglavu. Novomeščani se na statistiko niso ozirali, gledali so nase in na svojo igro. Med tednom so proti Grosupljem odigrali tudi zaostalo tekmo 9. kroga, točko jim je v zadnjem napadu srečno priboril Veron Šalja.

Kot so končali proti Grosupeljčanom, so danes želeli začeti tudi proti Sežančanom, čeprav so bili brez kaznovanega trenerja Adnana Zildžovića, namesto njega je moštvo vodil njegov pomočnik Matej Škrbec. A gostje so od prve minute močno pritisnili in Novomeščane hitro potisnili na njihovo polovico. Za napadalno igro so bili nagrajeni v 9. minuti, ko so izvajali prosti strel z desne strani, v kazenskem prostoru pa se je najbolje znašel Čilenec Jens Buss, ki je zadel z glavo.

Tudi v nadaljevanju so imeli pobudo, bili so čvrsti in odločnejši v duelih ter kombinatornejši pri izpeljavi napadalnih akcij. Domačim se je v zvezni vrsti poznala odsotnost poškodovanega Maja Roriča, če pa so se že uspeli približati vratom Sežane, so jih gostje hitro zaustavili, tudi s prekrški za rumen karton. V prvem polčasu so jih prejeli tri, krkaši nobenega.

Dolenjci so imeli sredi prvega polčasa najlepšo priložnost za izenačenje. Primorci so naredili napako v obrambni vrsti, do žoge je prišel hitri Mark Gliha, ki pa si je potem poslal nekoliko predolg predložek in žogo je izbil vratar Žiga Fermišek.

Žiga Fermišek je s skrajnimi močmi odbil žogo pred Markom Gliho. (Foto: R. N.)

Po odmoru je Krka večkrat odločneje krenila proti gostujočim vratom, a manjkal je uspešen zaključek. Na drugi strani so gostje v 55. minuti prišli do enajstmetrovke, a je domači vratar Luka Čadež ubranil strel Bolgaru Ivanu Todorovu.

Luka Čadež je takole ubranil enajstmetrovko. (Foto: R. N.)

Obe ekipi sta si v nadaljevanju prizadevali zadeti. Zelo vroče je bilo povsem ob koncu tekme. Krka je imela prosti strel, sodnik pa je dal vsem jasno vedeti, da je to zadnji napad. Po podaji v kazenski prostor Sežancev je žoga nekako prišla do Naceta Koprivnika, ki je močno sprožil, a na golovi črti je njegov strel odbil Hrvat Trojan Maloku, ki je tako preprečil, da bi se Novomeščani znova v sodnikovem dodatku veselili izenačenja.

Krka je zdaj s 17 točkami na 10. mestu. To je bila zadnja domača tekma jeseni, pred premorom jo čakata še dve gostovanju v Biljah in pri ljubljanskem Slovanu.

* Lestvica:

1. Gorica 14 9 4 1 33:17 31

2. Aluminij 14 9 2 3 22:14 29

3. Triglav Kranj 14 8 3 3 28:14 27

4. Tabor Sežana 14 7 5 2 29:17 26

5. Brinje Grosuplje 14 7 4 3 25:15 25

6. Dravinja 14 7 2 5 15:14 23

7. Bistrica 14 5 6 3 23:20 21

8. Jadran Dekani 14 6 3 5 15:14 21

9. Beltinci 14 5 2 7 19:19 17

10. Krka 14 5 2 7 13:17 17

11. Bilje 14 4 4 6 15:17 16

12. Ilirija 1911 14 3 4 7 14:27 13

13. Slovan 14 2 5 7 13:19 11

14. Tolmin 14 3 2 9 13:21 11

15. Rudar Velenje 14 2 5 7 12:26 11

16. Drava Ptuj 14 2 3 9 13:31 9

‹ nazaj