družabno

Prišel je med rojake

10.11.2024 | Foto: Lidija Markelj

V rodne kraje škocjanske občine se rad vrača upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar (na fotografiji skrajno desno), doma iz Jelendola. Vrsto let je deloval v Srbiji, zdaj pa svoje poslanstvo spet z veseljem opravlja v domovini. Kot duhovniku, ki je tudi častni občan Občine Škocjan, mu je pripadla častna naloga, da je blagoslovil nov škocjanski kulturni center. To je opravil s ponosom, zavzeto in z vero, da bo v njem vedno veselo in prijetno. S škocjanskimi rojaki je pozneje tudi z veseljem poklepetal.

‹ nazaj