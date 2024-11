dolenjska

Prišli so vrtalniki

9.11.2024 | 15:00 | L. Markelj

Mršeča vas - Dva meseca sta minila od položitve temeljnega kamna novega mostu čez Krko v Mršeči vasi in v tem času je izbrani izvajalec del, novomeški CGP, začel gradbena dela. Delavci so že naredili nasip z obeh strani brega reke Krke. Kot pove župan Jože Simončič, je izvajalec nato nekaj časa čakal na posebno vrtalno napravo za nameščanje pilotov in upad vodostaja reke Krke. Stroji so v teh dneh prispeli, dela se nadaljujejo.

Nasip z obeh strani reke Krke je narejen, na vrsti je vrtanje pilotov. (Foto: L. M.)

Začasni pontonski most, ki ga je po podrtju starega lesenega mostu občini v brezplačni najem dala Slovenska vojska, še vedno stoji, a bo med gradnjo zaprt za promet.

Gradnja novega mostu napreduje – Nasip z obeh strani narejen, na vrsti vrtanje pilotov – Pontonski most le za gradbinca?

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj