kočevsko-ribniško

Drevo leta je divji kostanj na Trdnjavi pri Rudniškem jezeru

9.11.2024 | 09:00 | M. K.

Kočevje - Leta 2020 se je Kočevje pridružilo mednarodni družini mest, ki so prejela priznanje svetovno mesto dreves. Da bi promociji dreves namenili še dodatno pozornost, so leta 2021 prvič razpisali javni poziv za izbor Naj drevesa. Letos je bilo izbrano drevo divjega kostanja na Trdnjavi pri Rudniškem jezeru, poročajo na portalu kočevske občine.

Naj drevo leta 2024 je divji kostanj (Foto: Občina Kočevje)

To drevo se ponaša z izjemno lego in mogočnostjo ter močno vpliva na okolico. Njegova bogata krošnja ustvarja prijeten senčen kotiček, ki ponuja sproščujoč navdih vsem mimoidočim, so zapisali in dodali: ''Izbor divjega kostanja za Naj drevo ni le čast, temveč tudi priložnost za nadaljnje ozaveščanje o pomenu dreves in narave v našem vsakdanjem življenju. Občina Kočevje bo nadaljevala s prizadevanji za zaščito in spodbujanje zelenih površin ter ohranjanje naravne dediščine, ki nas obdaja.''

