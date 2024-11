novice

Kam za vikend? Na martinovanja seveda ...

8.11.2024 | 13:00 | M. K.

Vinarji, vinogradniki in ljubitelji vina se veselijo konca tedna, ko bodo po vsej državi številne martinove prireditve. To je v vinorodnih okoljih pomemben čas, ko se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Letošnji dogodki se bodo podaljšali v ponedeljek, saj je martinovo prav na ta dan, policija pa, kot ponavadi, svari pred vožnjo pod vplivom alkohola.

Svet' Martin nar'di iz mošta vin ... (Foto: arhiv DL)

Martinovo pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo od grozdja in vina, je to velik praznik.

Ne le na vinorodnih območjih, temveč tudi drugod po Sloveniji, različna društva in predvsem gostinci god Svetega Martina obeležujejo z organizacijo družabnih, etnoloških in športnih prireditev.

Tako bo seveda tudi v naši regiji, vsa vabila boste našli v rubriki Namig za premik. V nadaljevanju le nekaj njih ...

Osrednje belokranjsko martinovanje denimo bo po tradiciji v Semiču, ki pa bo 37. doslej potekalo šele ob koncu naslednjega tedna, torej od 14. do 17. novembra, in bo v znamenju več zabavnih dogodkov in predstavitev starih ljudskih običajev.

Že ta vikend pa se v Posavju med drugim lahko odpravite na martinovo tržnico v Krško ali pa na martinovanja na Studenec in Bizeljsko.

Dolenjcem med drugim ponujajo drevišnja martinova koncerta v Straži in Škocjanu, jutri pa bodo martinovali tudi na osrednjem trgu v Šmarjeti.

Pa seveda na 38. popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža in čateško Razhodnjo tudi ne pozabite ...

Ob vsem tem tudi letos velja opozorilo policistov, da alkoholizirani ne smejo za volan. Policija namreč v času martinovih praznikov že od začetka tedna pa vse do ponedeljka znova izvaja poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. V primeru obiska praznovanj svetujejo sredstva javnega prevoza, taksije ali druge alternativne načine vračanja z zabav.

Lep vikend!

