Ocvirk pogreša večjo aktivnost države pri urejanju cest

7.11.2024 | 14:30 | STA

Sevnica - V občini Sevnica ob občinskem prazniku, ki bo v torek, pripravljajo vrsto prireditev. Ob tej priložnosti je župan Srečko Ocvirk na novinarski konferenci predstavil nekatere projekte ter kot največja izpostavil gradnjo OŠ Ane Gale in dveh mostov v Krmelju. Manj pa je zadovoljen z aktivnostjo države pri urejanju državnih cest, pomembnih za Sevnico.

Srečko Ocvirk na včerajšnji novinarski konferenci (Foto: D. S:)

Po besedah Ocvirka je gradnja nove Osnovne šole Ane Gale za učence s posebnimi potrebami predstavljala ključen projekt občine na področju vzgoje in izobraževanja, vreden nekaj več kot štiri milijone evrov. Z gradnjo so začeli leta 2022, pouk v njej pa je stekel v začetku letošnjega leta. Uradno bodo šolo, ki jo letos obiskuje 30 učencev, odprli sredi novembra.

Med večjimi infrastrukturnimi projekti je župan poleg gradnje dveh mostov na potoku Hinja v Krmelju, ki je v zaključni fazi, izpostavil obnovo mostu med Sevnico in Boštanjem, ki jo je financirala direkcija za infrastrukturo, ter gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Loki pri Zidanem mostu.

Na področju zdravstva so v oktobru stekla obnovitvena dela stavbe nekdanje trgovine Cenko v središču Sevnice, kjer bodo uredili prostore za izvajanje zdravstvenih in podpornih storitev sevniškega zdravstvenega doma, kot so fizioterapija in center za krepitev zdravja. Na področju socialnega varstva pa je izpostavil gradnjo bivalne enote za starejše v Krmelju, ki je v teku.

Tudi v naslednjem letu občina po besedah župana načrtuje kar nekaj projektov. Med njimi je izpostavil gradnjo okoli 20 oskrbovanih stanovanj na območju nekdanje OŠ Ane Gale, nadaljevanje urejanja športnih igrišč pri osnovnih šolah, zagotavljanje novih vodovodnih virov ter ureditev dela kolesarske steze ob reki Savi. "Pri slednjem gre za dolgoročen projekt občine, ki predvideva gradnjo kolesarske steze v dolžini 20 kilometrov od meje z občino Radeče do meje z mestno občino Krško," je povedal.

Med projekti, za katere je zadolžena država, Ocvirk opaža napredek predvsem, ko gre za protipoplavne ukrepe, pozdravlja tudi namero po načrtovani prenovi železniške postaje Sevnica, manj pa je zadovoljen, ko gre za prometno povezanost občine s središčem države in Celjem. Pri tem sta za občino pomembni predvsem cesti proti Trebnjemu in Celju, ki pa nista v najboljšem stanju. Zlasti cesta proti Trebnjemu je po oceni župana potrebna razširitve.

Velik del omenjenih težav bi sicer po besedah Ocvirka rešil srednji del 3. razvojne osi, ki pa je še vedno v fazi projektiranja. "Občine, ki so zainteresirane za ta del razvojne osi, smo imele sestanek z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek. Obljubila nam je, da bo projektiranje pospešila. Pričakujemo tudi poročilo ministrstva o nadaljevanju postopkov umeščanja 3. razvojne osi v prostor," je župan povedal glede zadnjih informacij v zvezi s projektom.

Sevniški župan Srečko Ocvirk o prometnih povezavah z ostalimi deli Slovenije

