VIDEO: Nogometaši Krke v izdihljajih tekme do točke

7.11.2024 | 09:30 | STA

Ivančna Gorica - Nogometaši Grosupljega in Krke so se v zaostali tekmi 9. kroga 2. SNL razšli z neodločenim izidom 1:1. Oba zadetka sta padla v zadnjih minutah tekme; za domače je v 87. minuti zadel Samo Matjaž, gostje pa so izenačili v 94. minuti preko Verona Šalje. Posnetek tekme si lahko ogledate spodaj pod tekstom.

Gol Šalje v 94. minuti (Foto: zajem zaslonske slike)

Brinje Grosuplje je po 13 krogih na petem mestu, za vodilno Gorico zaostaja šest točk, Krka pa se je pomaknila med prvo deseterico.

* Izid, zaostala tekma 9. kroga:

- sreda, 6. november:

BRINJE GROSUPLJE - KRKA 1:1 (0:0)

* Stadion Ivančna Gorica, gledalcev 120, sodniki: Kondić, Pospeh, Kurtušič.

* Strelca: 1:0 Matjaž (87.), 1:1 Šalja (94.).

* Brinje Grosuplje: Zrnec, Turudija, Zorica (od 64. J. Kovač), Kene (od 89. Klašnja), Jašaragič (od 89. Trdin), Jovićević (od 80. K. Kovač), Dergić, Matjaž, Matko, Pušnik, Marinić.

* Krka: Čadež, Lipec, Šalja, Žur, Kapun, Gliha (od 63. Kovačič), Nadarević, Betriu, Bićanić, Carl (od 57. Lalić), Borovnik.

* Rumena kartona: Jovićević; Bićanić.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Gorica 13 8 4 1 31:17 28

2. Triglav Kranj 13 8 3 2 28:13 27

3. Aluminij 13 8 2 3 20:14 26

4. Tabor Sežana 13 6 5 2 28:17 23

5. Brinje Grosuplje 13 6 4 3 19:14 22

6. Bistrica 13 5 5 3 22:19 20

7. Jadran Dekani 13 6 2 5 14:13 20

8. Dravinja 13 6 2 5 14:14 20

9. Beltinci 13 5 2 6 19:17 17

10. Krka 13 5 2 6 13:16 17

11. Bilje 13 4 4 5 15:16 16

12. Ilirija 1911 13 3 4 6 13:21 13

13. Rudar Velenje 13 2 5 6 12:24 11

14. Tolmin 13 3 1 9 12:20 10

15. Slovan 13 1 5 7 12:19 8

16. Drava Ptuj 13 2 2 9 12:30 8

