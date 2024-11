šport

Calcit previsoka ovira za novomeško Krko

7.11.2024 | 08:30 | S. V.

Foto: MOK Krka

Novo mesto - V tekmi sedmega kroga državnega prvenstva sta se v Novem mestu pomerila Krka in Calcit Volley. Tekmo je bolje odprla Krka, dobila prvi niz, preostali trije pa so pripadli gostom. V dresu Calcita je bil najbolj razpoložen Nwachukwu (19 točk), 15 jih je dodal še Nanut. Za Krko je 17 točk vpisal Miha Bregar, z 11 je sledil Kosmina. Naslednji krog bo na sporedu že v soboto, Krka bo v domači dvorani ob 19. uri gostila Alpacem iz Kanala.

Sportklub prva odbojkarska liga, 7. krog

Krka - Calcit Volley

1:3 (18, -20, -20, -17)

ŠD Marof

Sodnika: Pevc, Kern

Obiskovalcev: 100.

Krka: Travnik M. (L), Medved 5, Erpič, Koch 2, Kosmina 11, Bregar 17, Verdinek (L), Travnik 5, Glamočanin, Koncilja 6, Vidmar 2, Lindič, Rojnik 6, Bregar P., trener: Tomislav Mišin.

Calcit Volley: Karadža Pevc (L), Podobnik, Nanut 15, Lazar 7, Sladič, Suhadolnik 4, Okroglič 11, Nwachukwu 19, Oman, Blaževič, Gomez 6, Pavlovič 10, trener: Gašper Ribič.

V tekmo so malo bolje vstopili gosti iz Kamnika. Z zanesljivim sprejemom in napadom so vse do sredine niza držali vodstvo dveh, treh točk. Krka je po zaslugi Koncilje, ki je z blokom ujel goste, izenačenje ujela na 12. točki. Sledil je odmor gostov, storili so še eno napako, z novim blokom Rojnika pa je Krka povedla s 14 12. V nadaljevanju ni bilo popuščanja, ne na eni, ne na drugi strani, bolje pa je le kazalo domačinom. Z uspešnim napadom Rojnika so povedli z 19:16, nakar je gostujoči trener Ribič vzel še drugi odmor. Ta jim ni prav dosti pomagal, saj so preostanek niza Novomeščani dobili z delnim rezultatom 7:2. Bregar je poskrbel za dve točki iz napada, priložnost za igro je dobil Vidmar in se izkazal z blokom, prvo zaključno žogo je Krki z asom priigral Bregar, niz pa se je končal z zgrešenim poskusom Nwachukwuja.

Uvodni del drugega niza je bil zelo izenačen. Do prve resnejše prednosti so prišli gosti po točki Nanuta za 10:12. Domači trener ni bil zadovoljen s prikazano igro svojih varovancev, zato je poskusil s polminutnim odmorom. Gosti se niso dali zmesti in so še naprej zbrano delovali v vseh elementih. Nwachukwu je z asom Kamničane popeljal v vodstvo s 14:18. Domači trener Mišin je znova poskusil z odmorom, a naleta Kamničanov ni šlo več ustaviti. Nanut je gostom priigral dve vezani točki, prvo z napadom, drugo z blokom, s tem pa so Kamničani pobegnili na lagodno vodstvo s 16:21. Novomeščani sicer poskušali, se približali na 20:24, a bližje ni šlo. Končnih 20:25 z močnim udarcem postavil Okroglič.

Kamničani so na krilih zmage v drugem nizu bolje odprli tudi tretjega. Lazar je z dvema učinkovitima napadoma povedel ekipo do prednosti s 6:9. Po odmoru domačega trenerja so sledile še tri dobre akcije gostov. Gostujoči podajalec Gomez je z uspešnim blokom postavil novo najvišje vodstvo Kamničanov s 6:12. Mišin je vzel še drugi polminutni odmor. Novomeščani so nato uspeli povezati tri uspešne točke in z asom Koncilje zmanjšali zaostanek na 9:12. Sledil je timeout gostov. V nadaljevanju se je igra novomeških odbojkarjev nekoliko razpadla, precej težav so imeli na sprejemu, saj so gosti dobro vršili pritisk z začetnimi udarci. Lazar je z asom povedel na 11:16, nov as za vodstvo gostov z 12:18 je vpisal tudi Gomez. Domači trener je poskušal še z menjavami in v igro poslal Vidmarja in Travnika. Slednji je z asom za 16:20 vlil nekaj upanja domačinom, pri upanju pa je tudi ostalo. Calcit na drugi strani se ni dal zmesti. Končnico so oddelali zbrano in zanesljivo, niz pa dobili z 20:25.

Kamničani so dobro igro prenesli tudi v četrti niz, Krka pa nikakor ni našla prave energije s prvega niza. Calcitovci so še naprej dobro delovali v vseh elementih, medtem ko se napadalci Krke niso uspeli razigrati. Gostitelji so si privoščili tudi preveč neizsiljenih napak, da bi lahko resneje konkurirali razigranemu tekmecu. Pri gostih je priložnost dobil tudi mladi Suhadolnik in se oddolžil z dvema blokoma, s čimer so povedli z 12:17. Gomez je svoje napadalce še naprej zalagal z natančnimi podajami, napadalci pa so bili zanesljivi z vseh strani. Niz so naposled zanesljivo slavili s 17:25, s tem pa se razveselili tretje zaporedne zmage.

Martin Kosmina, kapetan Krke: "Rekel bi, da smo bolj sami počepnili na sprejemu, kot pa, da so Kamničani tako dobro servirali. Posledično tudi tistih nekaj lahkih žog, ki smo jih imeli, nismo uspeli zaključiti in to se nam je hitro poznalo. Padla nam je energija, kot da bi nas bilo strah igrati, niti si ne znam pojasniti. V soboto nas čaka nova pomembna tekma z Alpacemom. Tekmo bomo morali odpreti z igro, ki bo podobna današnji s konca prvega niza, le tako bomo lahko upali na boljši rezultat."

Uroš Pavlovič, kapetan Calcita Volleya: "Hvala bogu, da nam je igra le stekla. Glede na letošnjo sezono to niti ni garantirano. Mislim, da smo v zadnjih treh tekmah dokazali, da se dvigamo v formi. Vedeli smo, da je Krka neugoden nasprotnik, predvsem na domačem igrišču. Tudi prejšnja leta, ko smo imeli na papirju močnejšo ekipo, smo imeli s Krko vedno težave. Tokrat smo po izgubljenem prvem nizu odigrali, mislim da, letos najboljšo igro, najboljšo odbojko. To se je videlo tudi na igrišču, zabavali smo se, imeli dobro vzdušje, pravo kemijo in rezultat je takoj viden."

* Izidi, 7. krog:

Fužinar Sij Metal Ravne - i-Vent Maribor 0:3 (-15, -22, -12)

Merkur Triglav Kranj - ACH Volley 0:3 (-23, -17, -17)

Panvita Pomgrad - Alpacem Kanal 1:3 (17, -23, -18, -27)

Krka - Calcit Volley 1:3 (18, -20, -20, -17)

- lestvica:

ACH Volley 7 7 0 21:0 21

Alpacem Kanal 7 6 1 18:11 15

i-Vent Maribor 7 4 3 15:12 12

Calcit Volley 7 3 4 14:13 11

Krka 7 4 3 13:14 10

Merkur Triglav 7 3 4 12:13 10

Fužinar Sij Metal 7 1 6 5:20 3

Panvita Pomgrad 7 0 7 6:21 2

‹ nazaj