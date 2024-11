kronika

FOTO: Pred Črnomljem z avtom na streho; potres pri Metliki

7.11.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 5.39 je na cesti Črnomelj-Metlika v bližini Črnomlja osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem in usmerjali promet do prihoda policistov. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju pregledali dve udeleženi osebi. Na kraju so bili prisotni policisti.

Foto:M.P. /Stanje na cestah v Beli krajini

Voda zalila klet

Ob 17.39 je bila v ulici Breg revolucije v Metliki zaradi okvare na vodovodnem sistemu zalita klet v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Metlika so izčrpali okoli tri kubične metre vode in posesali kletne prostore.

Potres pri Metliki

Sinoči ob 20.58 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Metlike.



Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Črnomlja, Metlike, Semiča in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MFE SUN ROLLER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2;

- od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU, izvod 3 Vrtača - Gostilna.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 7:30 in 11:00, na območju TP PRELESJE VAS; med 11:30 in 14:00 na območjuTP GLINK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 4.PROTI OSOLNIKU;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, TP RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo::

- od 7:30 do 8:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI ZBURAH 1978, TP VEL. STRMICA 1991;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE2 1984;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE 2000.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH, izvod 3. AŽENTAL;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC, izvod 6. ŠENTLOVRENC.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Šutna, Šutenski vrh, Pristava Gazice in Gazice med 8:00 in 10:00 uro, na območju TP Pristava veliki Podlog, Kalce Naklo, Farma prašičev Pristava, Veliko Mraševo, Podbočje, Veliko Mraševo pri cesti, Črpališče Kalce in Veliko Mraševo vrti med 11:00 in 14:00 uro, na območju TP Krška vas 2, nizkonapetostno omrežje – Levo smer Cerklje med 9:00 in 11:00 uro, na območju TP Trnovec, nizkonapetostno omrežje – Podvrh pa med 8:00 in 12:00 uro.

