dolenjska

Trenutno ne poka po šivih

6.11.2024 | 14:40 | M. Žnidaršič

Novo mesto - Pred dobrim letom se je začela obsežna in tudi dolgotrajna prenova sodne stavbe v Novem mestu, v katerem delujejo okrajno in okrožno sodišče ter zapor, ki je dislocirani oddelek Zavoda za prestajanje kazni Ljubljana. V njem je prostora za 35 oseb, po zadnjih podatkih, na dan 21. oktobra, pa jih je zaprtih 34, kar predstavlja 97-odst. zasedenost. Prostori oddelka so v pritličju in kleti, uporaba nekaterih pa je glede na dela, ki potekajo, omejena, pojasnijo na Generalnem uradu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).

V novomeškem zaporu se bodo po prenovi izboljšali pogoji dela za zaposlene in prestajanje kazni za zaprte. (Foto: M. Ž.)

V novomeškem oddelku, v katerem izvršujejo zaporne kazni za obsojence, ki so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora, pripor in nadomestni zapor, prezasedenost, kadar do nje pride, rešujejo predvsem znotraj matičnega ZPKZ Ljubljena, v okviru katerega delujejo tri lokacije, in s premestitvami v Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Tam je, kot kažejo podatki, zasedenost kar 140-odstotna.

Obnova, katere zaključek je predviden v prihodnjem letu, bo dolgoročno izboljšala pogoje dela za zaposlene in prestajanje kazni za zaprte, poudarjajo.

