''Če krajani Dolenjih Kamenc želijo igrišče, smo pripravljeni nadaljevati''

5.11.2024 | 12:30 | Saša Sršen

Novo mesto - Na prispevek ''Igrišča v Kamencah ne bo'', ki je bil v tiskanem Dolenjskem listu objavljen v aktualni, 44. številki 30. oktobra, in včeraj (delno) tudi na spletni strani Dolenjskega lista, so se odzvali na Mestni občini Novo mesto in zapisali, da so bile ''navedene napačne in za javnost zavajajoče informacije''.

Dolina, predvidena za športno igrišče (Foto: I. Vidmar)

Popravek objavljamo v celoti:

Ne drži večkrat izpostavljena trditev avtorja o (dokončni) odločitvi Mestne občine Novo mesto o ustavitvi projekta izgradnje igrišča v Dolenjih Kamencah, še najmanj pa je takšno odločitev avtorju potrdil podžupan Mestne občine Novo mesto Urban Kramar. Podžupan je z avtorjem zelo na kratko govoril o razlogih, ki so za zdaj oteževali nadaljevanje projekta, nikakor pa ne o razlogih morebitne dokončne ustavitve projekta. Ostro zavračamo tudi subjektivne očitke Silva Mesojedca, da smo projekt peljali s kakršnimkoli drugim namenom, kot je izgradnja športno-rekreativnih površin za krajane. Transparentnosti naših postopkov je pritrdilo tudi tožilstvo, ki je zavrglo podano ovadbo s strani Silva Mesojedca.

Projekt je bil na pobudo Sveta Krajevne skupnosti Bučna vas začet v mandatu 2014-2018, ko so bila ob proaktivni pomoči Sveta Krajevne skupnosti pridobljena potrebna zemljišča. Skladno s pobudo smo tudi nadaljevali s potrebnimi koraki za izgradnjo igrišča, ki zahteva tudi ustrezno pripravo oziroma izravnavo zemljišča. Ti postopki so bili načrtovani v ločeni predhodni fazi glede na potreben čas za stabilizacijo izravnanega terena. Izvedba te predhodne faze projekta je bila načrtovana s strani Komunale Novo mesto, ki je tudi pristopila k pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj.

Če krajani želijo igrišče, bo občina nadaljevala z izvedbo projekta. Vse dosedanje aktivnosti so bile peljane na pobudo Sveta Krajevne skupnosti Bučna vas in tako bo tudi v prihodnje. Od aktualnega Sveta Krajevne skupnosti zato pričakujemo odločitev oziroma jasno stališče o nadaljevanju projekta izgradnje igrišča.

