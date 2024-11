dolenjska

Igrišča v Kamencah ne bo

4.11.2024 | 17:20 | I. Vidmar

Novo mesto - Predvidena gradnja športnega igrišča oziroma športnorekreativnega centra v Dolenjih Kamencah je dobila epilog. Čeprav je tožilstvo zavrglo ovadbi krajana Krajevne skupnosti Bučna vas in občinskega svetnika Silva Mesojedca proti neznanemu storilcu iz julija 2023 ter zoper novomeškega župana Gregorja Macedonija in direktorja Komunale Bojana Kekca iz marca letos, igrišča, ki je bilo v vrtači oziroma dolini sredi vasi, ne bo.

Doline v Dolenjih Kamencah ne bodo zasuli in tam ne bo igrišča. (Foto: I. Vidmar)

Kje naj bi v Krajevni skupnosti Bučna vas oziroma natančneje v Dolenjih Kamencah zrastel športnorekreativni center, je bilo jasno že, ko je bilo to leta 2009 vrisano v Občinski prostorski načrt. Pobudo za gradnjo igrišča je dala krajevna skupnost na željo krajanov, ti pa so si, kot kaže sklep z zbora krajanov letos marca, v tem času premislili. Sklep, ki so ga sprejeli na zboru, se je glasil: Večina prisotnih krajanov KS Bučna vas nasprotuje zasutju vrtače Dolenje Kamence. Glede na to, da na tistem mestu drugače kot z zasutjem vrtače ni mogoče zgraditi igrišča, ki mora biti seveda ravno, to pomeni, da si igrišča vsaj na predvidenem mestu ne želijo.

Potem ko so se na zboru krajanov izrekli proti zasipu vrtače v Dolenjih Kamencah, je občina odstopila od načrtov za gradnjo športnega igrišča – Tožilstvo zavrglo kazenski ovadbi Silva Mesojedca – Komunali se odlagališče ne bi splačalo

