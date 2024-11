posavje

ZD Krško bo vodil Matjaž Merhar

4.11.2024 | 18:20 | D. S.

Krško - Predvidoma s 1. januarjem bo vodenje Zdravstvenega doma (ZD) Krško prevzel 45-letni Matjaž Merhar, zadnja štiri leta vodja krške enote ZZZS.

Matjaž Merhar (Foto: osebni arhiv)

Svet zavoda ZD Krško, ki ga vodi Andreja Auer Pfeifer, je na seji 22. oktobra za direktorja po predstavitvah vseh treh kandidatov imenoval Merharja, a je za dokončno imenovanje potrebno še soglasje skupnega organa občin Krško in Kostanjevica. Tega sestavljata župana obeh občin ustanoviteljic, Janez Kerin in Robert Zagorc, soglasje k imenovanju pa sta podala 25. oktobra. Na ponovljeni razpis za direktorja sta se sicer prijavila tudi Viki Kotar in Vera Rozman.

Kot smo poročali, je dosedanji direktorici ZD Tatjani Fabjančič Pavlič, ki je javni zavod vodila devet let, 6. oktobra potekel mandat. Ker po prvem razpisu junija letos ni dobila soglasja k imenovanju s strani skupnega občinskega organa, je Svet zavoda septembra objavil nov razpis, ki je bil odprt do 11. oktobra.

Zdravstveni dom Krško (Foto: D. S.)

Zdravstveni dom kot vršilec dolžnosti do nastopa novega direktorja vodi specialist klinične psihologije Amir Tokić, ki ga je Sveta zavoda imenoval na korespondenčni seji 4. oktobra.

