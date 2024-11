dolenjska

Po počitnicah v nove razrede

4.11.2024 | 14:00 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Šentvid pri Stični/Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica je končala gradnjo prizidka k Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični, s čimer je šola med drugim pridobila sedem novih razredov. Te so po krompirjevih počitnicah danes že zasedli učenci, so sporočili z občine.

Novozgrajeni prizidek prinaša sedem novih učilnic, od tega štiri v prvem nadstropju. Vse so opremljene s pametnimi tablami in novim pohištvom, kar naj bi pripomoglo k boljši učni izkušnji učencev. Prizidek je zasnovan kot skoraj ničenergijski objekt, za katerega je občina pridobila tudi sredstva Eko sklada.

V sklopu prenove in dograditve šole so že pred začetkom letošnjega šolskega leta prenovili prostore šolske uprave, vključno z zbornico in kabineti. Popolnoma prenovljena je šolska kuhinja, ki je dobila tudi novo opremo.

Predvidoma prihodnji teden bodo v šoli začeli še prenovo telovadnice, kjer bodo zamenjali parket, posodobili športno opremo, namestili nove koše in oblazinili stene. Prenovo telovadnice občina izvaja s pomočjo razpisa ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo.

V letu 2025 občina na novo zgrajenem prizidku in delno na že obstoječi stavbi šole načrtuje še postavitev sončne elektrarne.

Pogodbo o dozidavi in delni prenovi šole sta marca podpisala župan Dušan Strnad in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja GPI Tehnika Gregor Merlin. Pogodbena vrednost naložbe znaša 1,9 milijona evrov.

‹ nazaj