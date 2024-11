dolenjska

FOTO: Petrov vrtec praznuje četrt stoletja

4.11.2024 | 19:00 | M. Ž.

Otočec - Na včerajšnjo zahvalno nedeljo so v župnijski cerkvi na Otočcu obeležili 25-letnico Petrovega vrtca, edinega katoliškega vrtca v novomeški škofiji. Slovesno mašo je daroval novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje v družbi domačega župnika Jožeta Račkija, stolnega kanonika in nekdanjega tamkajšnjega župnika msgr. Franceta Dularja in vojaškega kaplana Jakoba Piletiča.

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje je v sklopu pridige poklepetal tudi z najmlajšimi, otroci Petrovega vrtca.

«Petrov vrtec je odprl svoja vrata prvim osemnajstim otrokom 1. septembra leta 1999. Idejo, da bi v župniji Šentpeter – Otočec zaživel vrtec, je uresničil tedanji župnik in prvi direktor vrtca Blaž Gregorc s farani, ki so ga pri tem podprli in mu pomagali. To delo so nadaljevali njegovi nasledniki Toni Prijatelj, Franc Mihelčič in msgr. France Dular. Slednji je odprl izpostavo v Petrovem domu. S tem je Petrov vrtec postal sposoben sprejeti 57 otrok. Častitljivim prednikom se iz srca zahvaljujemo,« se je v nagovoru v zgodovino ozrl zdajšnji župnik in direktor Petrovega vrtca Jože Rački, ki se je za vse delo zahvalil tudi nekdanjim in sedanjim vzgojiteljicam in vsem ostalim, ki so in še svojim delom prispevajo kamenček v mozaiku vrtca.

Letos Petrov vrtec v treh oddelkih obiskuje 53 otrok, ki prihajajo iz občin Novo mesto, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice in Krško, zanje pa skrbi šest vzgojiteljic. V vseh teh letih ga je obiskovalo okoli 400 otrok. »V naši srebrni zgodovini smo omogočili tudi več kot dvajsetim diplomantom opravljanje pripravništva in jih pripeljali do opravljanja strokovnega izpita,« je dodal.

Domači župnik in ravnatelj vrtca Jože Rački (na levi) je na kratko orisal zgodovino in sedanjost edinega katoliškega vrtca v novomeški škofiji.

V vrtcu izvajajo javni program kurikuluma za vrtce, ki je obogaten z verskimi vsebinami in krščanskimi vrednotami. Kot je za Dolenjski list orisala njegova pedagoška vodja Karmen Debevec, je vodilo njihovega dela misel velikega pedagoga Janeza Boska, ki pravi, da »ni dovolj, da imamo otroka radi, on mora to ljubezen tudi čutiti«, hkrati pa ustvariti tudi okolje, ki bo spodbudno za otrokov vsestranski razvoj – telesni, duševni in duhovni. Dodala je, da so v šolskem letu 2020/21 postali tudi del Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, s katerim želijo otrokom omogočiti neposredno izkušnjo z gozdom. Tako načrtujejo, da vsaj en dan v tednu ali mesecu preživijo v gozdu.

Petrov vrtec je zelo povezan s starši otrok in okoljem. »Radi rečemo, da so otroci naše največje bogastvo. Res so. In upam si trdit, da je Petrov vrtec največje bogastvo naše župnije že 25 let, vendar ne po financah, ampak po ljubezni, toplini, spoštovanju, medsebojni pomoči, veri. To je tisto, kar želimo dati našim otrokom kot popotnico v življenje. Bog živi Petrov vrtec,« je še poudarila v zahvali ob koncu maše in vse zbrane povabila na dvorišče Petrovega doma, kjer so se s kratkim programov predstavili vrtičkarji, pripravili so tudi razstavo otroških izdelkov in pogostitev.

Praznovanja sta se med drugim udeležili tudi poslanka Vida Čadonič Špelič in direktorica novomeške občinske uprave Jana Bolta Saje.

