Po Črnomlju goreli komunalni zabojniki

4.11.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 18.01 so na Železničarski cesti v Črnomlju goreli komunalni zabojniki za smeti. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili dva plastična zabojnika, ki sta bila v požaru uničena.

Vse skupaj se je ponovilo ob 20.50, ko je na Semiški cesti v Črnomlju gorel komunalni zabojnik za plastiko. Tudi ta je uničen, pogasili so ga črnomaljski gasilci.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI, TP PERUDINA, TP HRAST 1 PRI VINICI, TP HRAST 2 PRI VINICI, TP STARA LIPA, TP LADROVICA, TP NOVA LIPA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN, izvod 1. STARI LJUBEN, POZOR ELEKTRARNA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, izvod 3. LJUBEN SPODAJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS 1989;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU 1961;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP HRVAŠKI BROD 1990.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE, izvod 2. REPČE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRINJE, TP LUKOVEC PRI GABROVKI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog (nadzorništvo Bistrica ob Mokronog) na območju TP Mirna, nizkonapetostno omrežje – Župnišče med 8:00 in 10:00; na območju TP Brezovica Laknice, nizkonapetostno omrežje – Smer Boštnar med 9:00 in 12:00; na območju TP Trščina, nizkonapetostno omrežje – Smer Laknice pa med 10:00 in 14:00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Nemška vas, nizkonapetostno omrežje – Nemška vas med 8. in 11. uro in na območju TP Ardro, nizkonapetostno omrežje – Ardro med 11. in 15. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Veliki Trn, nizkonapetostno omrežje – Veliki Trn med 8. in 11. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Breg Dobje med 8. in 15. uro in na območju TP Mrtovec med 8.15 in 12.15 uro, ter na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brezje Ponikve, nizkonapetostno omrežje – Brezje mlekarna med 8.30 in 12. uro.

