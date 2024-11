gospodarstvo

Iščete ali ponujate delo?

4.11.2024

Spletna stran Dolenjski list je svojim uporabnikom pripravila novo možnost za iskanje zaposlitvenih priložnosti v domačem okolju. Na zavihku PROSTA DELA lahko obiskovalci najdejo aktualne zaposlitvene oglase za delovna mesta na območju Dolenjske, Posavja, Bele krajine in kočevsko-ribniškega območja.

Portal omogoča delodajalcem, da objavijo oglase, s katerimi poiščejo nove kadre iz lokalnega okolja. Hkrati pa je ta stran za iskalce zaposlitve priročna platforma za iskanje priložnosti v regiji, kjer lahko najdejo oglase za raznolike poklice in delovna mesta.

S tem korakom Dolenjski list nadgrajuje svojo vlogo zanesljivega vira lokalnih novic in hkrati postaja pomemben podpornik razvoja in zaposlovanja v regiji. Z novo rubriko zaposlitvenih oglasov ponuja portal dobrodošlo platformo za vse, ki iščejo nove karierne možnosti na območju, kjer živijo, in tako prispeva k bolj povezani, podporni skupnosti.

