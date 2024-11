družabno

Zmagovalke start-up vikenda

3.11.2024 | 11:20 | Renata Mikec

Dijakinje Srednje šole Črnomelj (na fotografiji od leve proti desni) Barbara Medved, Špela Imširović, Jerca Tessari in Nastja Jakofčič so na nedavnem Start-up vikendu, ki ga je organiziral Podjetniški inkubator Bela krajina, zmagale. Med 67 mladimi s sedmih belokranjskih osnovnih šol in srednje šole so izstopale s svojo inovativno rešitvijo TangleToss. Razvile so poseben nastavek, ki omogoča preprosto odstranjevanje las s krtače, kar uporabnikom, predvsem pa dolgolasim uporabnicam, olajša vzdrževanje krtače in podaljša njeno življenjsko dobo. Mentorica Anica Želježnjak je ob njihovem uspehu izrazila ponos in dodala, da je navdušena nad njihovo kreativnostjo, vztrajnostjo in zavzetostjo. Zmaga na dogodku je dekletom prinesla dodatno motivacijo za nadaljnje delo in priprave na tekmovanje POPRI, na katerem bodo svojo idejo še nadgradile in jo predstavile širši javnosti.

