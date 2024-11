Hitrih poti ni

novice

3.11.2024 | 14:00

Občine z evidentiranim romskim prebivalstvom so na podlagi 20.a člena Zakona o financiranju občin deležne dodatnih sredstev s strani države. Koliko denarja dobijo in na podlagi katerih kriterijev? Kaj z njim naredijo in ali so sploh dolžne o tem poročati? Kako bo načrtovana sprememba zakonodaje posegla v razdeljevanje teh sredstev? Vsa ta vprašanja bomo skušali osvetliti v tretjem delu serije člankov o Romih v jugovzhodni Sloveniji.

Članek bo objavljen v tiskani ediciji v četrtek, 7. novembra.

Romsko naselje v Šentjerneju

