Novomeške odbojkarice do četrte zaporedne zmage

3.11.2024 | 08:30 | G. J.



Novo mesto - V 6. krogu 1. B DOL za ženske sta se v športni dvorani Marof v Novem mestu včeraj popoldne pomerili ekipi ŽOK TPV Volley Novo mesto in Weiner Volley Zreče. Tekmo so s 3:0 (25:13, 26:24, 25:23) dobile domačinke, ki so tako dosegle četrto zaporedno zmago in se povzpele tik pod vrh lestvice.

Prvi niz se je začel dokaj izenačeno, do 8. točke sta se ekipi izmenjavali v vodstvu. Nato so TPV-jevke z uspešnimi servisi Nike Drkušić ter učinkovito igro tako v napadu kot v bloku povedle z 12:8 in 16:10, gostjam pa ni pomagal niti drugi time out. Uspešno je servirala tudi najučinkovitejša igralka lige Nevena Vidojević, domačinke so povedle z 20:11 in niz uspešno pripeljale do konca.

V drugem nizu so TPV-jevke po začetnem izmenjavanju v vodstvu povedle z 9:5, a so gostje uspele nadoknaditi razliko in so nanizale kar šest točk zapored (9:11). V zelo izenačeni drugi polovici drugega niza sta imeli obe ekipi veliko priložnosti, izmenjavali sta se v vodstvu vse do konca. Gostje pa so v odločilnih trenutkih naredile preveč tehničnih napak, podaljšani niz je z odličnim napadom zaključila kapetanka Kristina Hafnar (26:24) in domače popeljala v vodstvo 2:0.

V tretjem nizu so domačinke odločno začele, z blokom sta navdušili Avstralka Chloe Marie Walker in Srbkinja Nevena Vidojević. TPV-jevke so povedle z 9:2, od tega je kar tri ase s servisom dosegla Nina Bregar. Domače odbojkarice so nadaljevale z učinkovito igro v napadu, vodile že z 20:14, a tudi gostje, pri katerih je tudi tokrat v napadu blestela Ana Lukman, se niso predale. Nanizale so kar šest točk zapored in znova se je obetal izenačen zaključek niza. Takšen je tudi bil, do 23. točke, nato pa sta dve zaporedni točki pripadli domačinkam, ki so se tako s 25:23 v 3. nizu zasluženo veselile tudi četrte zaporedne zmage.

Navdušenje nad novo zmago novomeških odbojkaric je bilo po tekmi očitno, kapetanka Kristina Hafner je povedala, da je v ekipi čutiti dobro vzdušje: »Kemija v ekipi je zelo dobra, super se razumemo in to se pozna tudi na igrišču. Danes je nekaj zelo solidnih obramb in dobrih servisov sicer izenačeno tekmo odločilo v našo korist, upam, da bo šlo tako uspešno tudi v prihodnje!«

»Mi smo danes žal naredili preveč tehničnih napak, da bi lahko tekmo dobili,« je bil kratek, a jedrnat pomočnik trenerja pri Weiler Volley Zreče Martin Marovt.

Za TPV Volley Novo mesto so igrale: Zala Jakše, Drkušič Nika, Jovićevioć Bojana, Košiček Pia, Mole Tinkara, Bregar Nina, Kamnik Neža, Hafner Kristina, Vidojević Nevena, Smole TOnja, Kokalj Nika, Walker Chloe in Štukel Neja.

