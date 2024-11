družabno

Alenka Godec škocjanskih korenin

2.11.2024 | 13:30 | Foto: Lidija Markelj

Na odprtju novega škocjanskega kulturnega centra ni manjkala niti priljubljena pevka slovenske zabavne glasbe Alenka Godec. Občinstvo je navdušila ne le z izvrstnim petjem in dobrim glasbenim izborom, ampak tudi s prisrčnostjo in prijaznimi vložki med skladbami. Tako je ponosna, da se je tega nastopa še posebej veselila. Je namreč škocjanskih korenin in ve, kaj tak kulturni hram pomeni prebivalcem. Alenka, po izobrazbi sicer profesorica nemščine, bo v teh dneh praznovala svoj okrogli rojstni dan. 60 let ni mačji kašelj, a priznati ji moramo, da ji zaradi njenega mladostnega videza kar težko verjamemo. Glasba jo je očitno »zamrznila« v mladosti. Želimo ji veselo praznovanje in da nas še vrsto let razveseljuje s svojim petjem.

