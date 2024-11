kultura

Otroci v vsej svoji razigranosti in preprostosti

2.11.2024 | 10:40 | M. Ž.

Foto: M. Murko

Dolenjske Toplice - Utrinki igrivosti je naslov fotografske razstave Joška Šimica, ljubiteljskega fotografa iz Stopič pri Novem mestu, ki bo v avli Kulturno kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah na ogled do 22. novembra.

Fotograf Joško Šimic s svojimi potretiranci (Foto: M. Murko)

To je njegova tretja samostojna razstava, z izjemno Vodomčevo zgodbo se je konec junija predstavil v straškem domu kulture, prvič pa v Galeriji Krka z razstavo Vode. Tokrat na ogled ponuja fotografije otrok v vsej svoji razigranosti in preprostosti. In prav s fotografijami otrok je do zdaj požel največje uspehe in prepoznavnost. Med štirimi, ki so se na razpisu Fotografske zveze Slovenije uvrstile med šest najboljših fotografij za leto 2023, sta dve tudi dve otroški, ki sta razstavljeni v Dolenjskih Toplicah, in sicer V pričakovanju ter Tina in njen zajček. Šimic je skupno med fotografi na omenjenem razpisu zasedel četrto mesto, s klubom Digitalni Foto klub, katerega član je, pa so osvojili 1. mesto.

S fotografijo se ljubiteljsko ukvarja devet let, rad fotografira naravo in živali, vse bolj pa je v njegovem opusu zastopana tudi portretna fotografija. Ima fotografski naziv F1 FZS (fotograf prvega razreda Fotografske zveze Slovenije), letos se poteguje tudi za naziv KMF (kandidat za mojstra fotografije). S svojimi deli se udeležuje številnih tujih in domačih fotografskih natečajev.

V pričakovanju (Foto: Joško Šimic)

Serija fotografij, s katero se Šimic predstavlja tokrat, mu, kot je dejal, zelo veliko pomeni in mi je zelo prirasla k srcu. Pravi, da se zelo druži z otroki, že kot trener namiznega tenisa je 14 let poučeval ravno najmlajše in kasneje tudi starejše otroke. »Vseskozi opažam neko zaupanje, ki mi ga otroci dajejo. Prav tako je pri fotografiranju. Če ti otroci zaupajo, so ob fotoaparatu sproščeni in popolnoma v svojem elementu.«

Da najmlajše uspe pripraviti do tega, da »pozirajo«, ni vedno lahko. Vse skupaj jim želi približati preko igre, zabave, seveda pa ima tudi kakšne druge »prijeme«, da preusmeri otrokovo energijo. »Vprašam na primer 'Kaj si pa jedel danes?'. In otrok začne razmišljati in ob tem spreminja svoje poglede in razpoloženja, ob tem pa fotoaparat 'škljoca' in fotografije so tu. Najlažje pa je to doseči z živalmi, ker se jih prav vsi zelo razveselijo in jim le pustim njihovo igro z njimi,« je razložil. Ob tej priložnosti se zahvaljuje portretirancem in njihovim staršem, ki so tudi prišli na nedavno odprtje razstave, da so mu omogočili ovekovečiti te čudovite podobe, ga pustili v njihov mali svet pravljic in dovolili njihove objave.

Tisa in njen zajček (Foto: Joško Šimic)

Pogovor s fotografom je vodila Mojca Badovinac, za glasbeni predah pa je poskrbela flavtistka Veronika Hudournik, ki je nedavno diplomirala na ljubljanski Akademiji za glasbo. Razstavo Utrinki igrivosti si v avli topliškega KKC lahko ogledate, kot že zapisano, do 22. novembra, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 17. uro in v petek med 8. in 13. uri ali pa se oglasite v TIC-u v sosednji Sitarjevi hiši.

