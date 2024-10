kronika

Ste videli nesrečo na Belokranjski cesti? Je zapeljala v rdečo?

29.10.2024 | 09:20 | M. K.

Včeraj zjutraj se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil v semaforiziranem križišču na Belokranjski cesti v Novem mestu. Huje poškodovano 24-letno voznico Audi A4 in lažje poškodovano 56-letno voznico Renault clio so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je vzrok za prometno nesrečo vožnja ob rdeči luči na semaforju. Vse okoliščine in odgovornost za prometno nesrečo policisti še preiskujejo. Prosijo vse, ki so nesrečo videli ali o okoliščinah karkoli vedo, da o tem obvestijo policiste PP Novo mesto na telefonsko številko 07 33 27 400, so danes pozvali s PU Novo mesto. O ugotovitvah bodo policisti po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, so še dodali.

‹ nazaj