FOTO: Trk na Belokranjski in granata v hlevu

29.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 8.38 sta na Belokranjski cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih ter razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom.

Včerajšnja nesreča pri Petrolu v Žabji vasi (Foto: FB PKD)

V hlevu ostanki vojne

Ob 19.00 sta pirotehnika NUS Dolenjske regije pri krajanu v Zburah v občini Šmarješke Toplice odstranila topovsko granato kalibra 75 mm nemške izdelave in pet nabojev kalibra 7.9 mm ter odpeljala v skladišče za NUS. Krajan je neeksplodirana sredstva našel pri podiranju stene v hlevu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu BELKO-JOH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GERŠIČI, izvod 2;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK VODOVOD PRI ČRMOŠNJICAH;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOŠI 1995.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS, TP BLOKI STRAŽA, TP RUMANJA VAS, TP RUMANJA VAS 2, TP SILOS STRAŽA, TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN 1987, izvod 1. STARI LJUBEN;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČISTILNA NAPRAVA STRAŽA 1996.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZGORNJI CEROVEC, izvod 2. ZGORNJI CEROVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 7:15 do 8.00 in od 11:55 do 12.45 prekinjena dobava električne energije na območju TP Apnenik, Škrljevo, Vrh Šentrupert, Hom, Sela Hom, Hom vas, Škrljevo vas, Ravnik, Malo selo, Šentrupert OC; od 7:15 do 12:45 pa na območju TP Okrog.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Malo Mraševo med 8:30 in 13:00 uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Vitna vas, nizkonapetostno omrežje – Sveti duh med 8:30 in 11:00 uro.

