kronika

Policisti bodo kazensko ovadili 17-letnega roparja

29.10.2024 | 11:40 | M. K.

Na območju Trebnjega je včeraj popoldne 17-letnik zagrozil mladoletniku in mu ukradel mobilni telefon in denar, po ropu pa je pobegnil. Policisti so ga izsledili, prijeli in privedli na policijsko postajo. Zoper 17-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Policisti so 17-letnika, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, izsledili na podlagi opisa in smeri bega. Po zaključenem postopku so ga predali uslužbencem centra za socialno delo, so še sporočili.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Pridejo, zamotijo, kradejo ...

Včeraj dopoldne sta se na dvorišče stanovanjske hiše v Velikih Brusnicah z manjšim osebnim avtomobilom svetlo modre barve pripeljala dva neznanca. Eden se je starejšemu stanovalcu lažno predstavil za delavca telekomunikacijskega podjetja in ga zvabil stran od stanovanjske hiše s pretvezo, da si ogleduje lokacijo za postavitev ojačevalca telekomunikacijskega signala. V tem času je sostorilec izkoristil njegovo nepazljivost, vstopil v hišo in našel ter ukradel zlat nakit v vrednosti 6.000 evrov. Oškodovanec je šele po njunem odhodu ugotovil, kaj se je zgodilo, in o tem obvestil policiste. Policisti okoliščine še preiskujejo in iščejo drzne tatove. Vse občane ponovno pozivajo k previdnosti ob obisku neznancev. O vseh sumljivih okoliščinah naj jih takoj obvestijo na številko 113, so zapisali na PU Novo mesto.

Prometna nesreča na Dolnji Težki Vodi

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti Novo mesto - Metlika, v naselju Dolnja Težka Voda, so bili policisti obveščeni nekaj po 18. uri. Zanjo je odgovorna 35-letna voznica osebnega avtomobila, ki je odvzela prednost 32-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki se je lažje poškodoval. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Z delovišča v Bršljinu je med 27. 10. in 28. 10. nekdo ukradel električne vodnike v vrednosti okoli 800 evrov.

Na območju Čateža ob Savi je med 27. 10. in 28. 10. neznanec vlomil v skladiščni zabojnik in ukradel kosilnico, pet akumulatorjev, baterije in električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 7.000 evrov škode.

V Lokvah v Črnomlju je včeraj popoldne nekdo iz odprtega dela tovornega vozila ukradel motorno žago.

V Birčni vasi je nekdo med 16. 10. in 28. 10. iz odprte garaže stanovanjske hiše izmaknil motorno žago znamke Stihl in lastnika oškodoval za 1.000 evrov.

Včeraj med 16. in 19. uro je v Stranski vasi neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v hišo. Ukradel je okoli 100 evrov.

Na parkirnem prostoru v Mirni Peči so med 19.30 in 21. uro neznanci poskušali vlomiti v sedem osebnih avtomobilov. V notranjost šestih jim ni uspelo priti, iz enega pa so ukradli 50 evrov. S poskusi vlomom so na vozilih povzročili za okoli 5.500 evrov premoženjske škode.

Mladoletnikoma zasegli prepovedane petarde

Včeraj okoli 9.30 so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o motečem pokanju v naselju Stražna. Na kraju so izsledili dva mladoletna kršitelja. Zasegli so jima 54 prepovedanih petard in o njunem ravnanju obvestili starše, ki so ju prevzeli. Zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog in o tem seznanili pristojni center za socialno delo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Nova vas pri Mokricah, Loče, Dobova, Obrežje, Mostec, Slovenska vas, Rakovec, Rigonce, Ribnica, Podvinje) včeraj prijeli 24 državljanov Afganistana, 21 Sirije, 12 Maroka, sedem državljanov Bangladeša, in Pakistana, štiri Indije, tri državljane Egipta in Šrilanke, dva iz Iraka, državljana Konga, Sierra Leoneja in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli tri državljane Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 189 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, nesrečo, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala, in devet prometnih nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj roparske tatvine, goljufije, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, sprožitve signalno varnostne naprave, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj