družabno

Slavil bo življenje in glasbo

27.10.2024 | 13:30 | Renata Mikec

Marijan Novina, glasbenik iz Novega mesta, bo v novembru praznoval 50 let in 40 let glasbenega delovanja. Vsem dobro znani dolgolasec, z lasmi, ki bi mu jih zavidala vsaka ženska, uspešen glasbenik tako doma kot na mednarodnem prizorišču in vselej pripravljen na dobrodelnost, se je marsikomu vpisal v spomin kot majhen deček iz zasedbe Družinskega tria Novina. Dolga leta so po Sloveniji organizirali dobrodelne koncerte in ves izkupiček namenjali otrokom, obolelim za rakom. Ko je Marijanovega očeta in kasneje še brata doletela podobna usoda, je spoznal vso bolečino te bolezni. A nikoli se ni prepustil žalosti, pač pa je pogumno krojil samostojno kariero. Velikokrat ga lahko poslušamo na različnih prizoriščih, ob klavirju in vedno nasmejanega. »V življenju sem ustvaril veliko, najbolj pa sem ponosen, da imam čudovito družinico, ljubečo ženo in zdrava otroka. Očitno sva jima z ženo Petro prenesla tudi nekaj ustvarjalnih genov. Najin 13-letni Izak igra klavir, hodi v Glasbeno šolo Marjana Kozine in tudi kot osmošolcu mu učenje ne dela kakšnih velikih težav. Mlajši Vitan je v tretjem razredu in prav tako mali umetnik z velikim srcem, ki rad ustvarja, predvsem riše. Pri njunih podvigih ju kot starša vedno podpirava in sva jima tudi v najinem odnosu vzornika. Povezana družina je nekaj najlepšega, kar se ti v življenju lahko zgodi,« pravi Marijan, ki je že sredi priprav na svoja jubileja. Obeležil ju bo s koncertom 15. novembra v Dolenjskih Toplicah.

