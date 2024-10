šport

Partizan premočan

27.10.2024 | 09:15 | STA

Foto: Liga Aba

Beograd - Košarkarji Krke so v 6. krogu lige Aba izgubili s Partizanom s 63:96 (16:18, 28:41, 48:70).

* Dvorana Beogradska Arena, gledalcev 10.319, sodniki: Kardum, Terlević, Katić (vsi Hrvaška).

* Partizan: Davies 8, Ntilikina 3 (1:2), Washington 16, Koprivica 10 (2:2), Nakić 16, Bošnjaković 7, Marinković 6, Pokuševski 14 (2:4), Brown 5, Lakić 2, Mike 9 (1:1).

* Krka: Mirtić 4, Garcia 14 (3:4), Persons 1 (1:2), Jurković 2 (2:2), Špan 8, Cerkvenik 10 (2:2), Skeens 4, Smrekar 6 (2:2), Klobučar 1 (1:2), Čebašek 13 (1:2).

* Prosti meti: Partizan 6:9, Krka 12:16.

* Met za tri točke: Partizan 8:23 (Marinković 2, Nakić 2, Washington 2, Bošnjaković, Brown), Krka (Čebašek 4, Cerkvenik 2, Špan 2, Garcia).

* Osebne napake: Partizan 19, Krka 13.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so po dveh zaporednih zmagah pričakovano pokleknili na gostovanju pri Partizanu. Beograjčani, ki niso najbolje startali v evroligi (2-3), a zato toliko bolje v ligi Aba (6-0), so zmagali s 96:63.

Glede na razliko v igralskem kadru oziroma finančnem vložku v obe ekipi vprašanje zmagovalca ni bilo v prvem planu. Partizan je dobil vse četrtine in je zanesljivo prišel do dveh točk, Krka pa se je trudila, da je čim dražje prodala svojo kožo.

Pri Krki je največ točk dosegel Marc Garcia (14 točk), največ skokov je imel Miha Cerkvenik (5 skokov, 10 točk), Tayler Persons je zbral devet podaj, Jakob Čebašek pa je zadel štiri trojke (met za tri točke 4:7, 13 točk).

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitam Partizanu za zasluženo zmago. Opravičili so vlogo velikega favorita. Dobro smo začeli, zadeli nekaj odprtih metov, potem pa smo z menjavami nekoliko izgubili ritem. Vsak se je želel dokazati, da lahko igra proti Partizanu, in to ni nikoli dobro. Gremo dalje, delati moramo naprej, Partizanu pa želim vse najboljše v nadaljevanju sezone.«

Krkaši imajo v ABA ligi dve zmagi in štiri poraze, v prihodnjih dveh krogih pa bodo igrali doma, in sicer v soboto, 2. 11., z Zadrom, v ponedeljek, 11. 11, pa z FMP-jem. Že v sredo, 30. 10., ob 20.45 pa bodo v 6. krogu Lige OTP banka gostili Zlatorog iz Laškega.

Izidi, 6. krog:

- sobota, 26. oktober:

Partizan - Krka 96:63 (18:16, 41:28, 70:48)

20.00 Zadar - Crvena zvezda

21.00 Cibona - Dubaj

- nedelja, 27. oktober:

12.00 Mega - Igokea

16.00 Borac - Split

18.00 Cedevita Olimpija - Budućnost

20.00 Spartak - Mornar

- ponedeljek, 28. oktober:

18.00 Studentski centar - FMP

* Lestvica:

1. Partizan 6 6 0 549:418 12

2. Budućnost 5 4 1 435:327 9

3. Mega 5 4 1 410:379 9

4. Dubaj 5 4 1 425:404 9

5. Crvena zvezda 5 3 2 419:384 8

6. FMP 5 3 2 404:389 8

7. Igokea 5 3 2 388:395 8

8. Krka 6 2 4 469:510 8

9. Studentski centar 5 2 3 390:390 7

10. Spartak 5 2 3 417:426 7

11. Split 5 2 3 398:410 7

12. Cedevita Olimpija 5 2 3 392:414 7

13. Borac 5 2 3 385:418 7

14. Zadar 5 1 4 351:400 6

15. Cibona 5 1 4 380:439 6

16. Mornar 5 0 5 354:463 5

Zvočni zapisi Dejan Jakara Dejan Jakara

‹ nazaj