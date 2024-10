šport

Odbojkarji Krke v Murski Soboti do nove zmage

27.10.2024 | 08:40 | STA; M. K.

Murska Sobota - Odbojkarji Krke so včeraj odigrali tekmo petega kroga državnega prvenstva. Na gostovanju v Murski Soboti so se pomerili s Panvito Pomgrad. Ta doslej še ni slavila, a se je pokazala kot kvaliteten nasprotnik. Krkaši so bili na trenutke neprepričljivi, a v ključnih trenutkih so le unovčili kvaliteto in izkušnje za novo, že četrto zaporedno zmago.

Krka, ki je igrala brez kapetana Martina Kosmine, je glede na to, kako se je odvijal obračun v Prekmurju, zadovoljna tudi s tesno zmago.

Po izgubljenem prvem nizu je namreč nato dva dobila v podaljšani končnici. V drugem nizu so domači vodili s 23:20, pozneje imeli tudi zaključno žogo, toda priložnosti niso izkoristili. V tretjem nizu take prednosti v končnici niso imeli, so pa imeli spet prvi zaključno žogo in tudi protinapad za zmago, toda tega niso uspešno zaključili in sledila je kazen. Kljub dvema nesrečno izgubljenima nizoma se niso predali, z gladko zmago v četrtem so izsilili skrajšanega, v katerem pa so zaostajali od začetka do konca.

Pri Dolenjcih je Toni Travnik dosegel 18 točk, pri gostiteljih pa Tilen Pušnik 23.

Izjavi po tekmi:

Tomislav Mišin, trener Krke: ''Slaba tekma, igrali smo v krču, naredili smo preveč napak. Ne vem zakaj smo v takem krču, imamo odličen start v sezono in odlično uvrstitev na lestvici. Zelo pomembna zmaga a upam, da bo v prihodnje bolj sproščeno.''

Toni Travnik, igralec Krke: "S celotno tekmo nismo zadovoljni, vendar je bilo vseeno dovolj za zmago. Nihali smo v igri in naredili preveč enostavnih napak.

Manjkalo nam je fokusa na začetku vseh setov. Moramo pa pogledati tudi s

pozitivne strani. Končnice setov smo odlično odigrali in se izvleki iz

težkega položaja. Veseli smo, da smo s težkega gostovanja domov odnesli

zmago."

Izidi, 4. krog:

- sobota:

ACH Volley - i-Vent Maribor 3:0 (22, 22, 12)

Merkur Triglav Kranj - Alpacem Kanal 1:3 (-20, 21, -20, -17)

Panvita Pomgrad - Krka 2:3 (22, -26, -27, 14, -11)

- sreda, 30. december:

19.30 Fužinar Sij Metal Ravne - Calcit Volley

- lestvica:

ACH Volley 5 5 0 15:0 15

Alpacem Kanal 5 4 1 12:8 10

Krka 5 4 1 12:8 10

Merkur Triglav 5 3 2 12:7 10

i-Vent Maribor 5 2 3 9:12 6

Fužinar Sij Metal 4 1 3 3:11 2

Calcit Volley 4 0 4 5:12 2

Panvita Pomgrad 5 0 5 5:15 2

