kronika

Ogenj iz dimnika na lesen tram

27.10.2024 | 08:00 | M. K.

Sinoči ob 20.16 so v ulici Drča v Straži gorele saje v dimniku bivalnega vikenda, ogenj pa se je razširil na lesen tram ob dimniku. Gasilci PGD Dolenja Straža so odkrili del strehe, pogasili požar ter objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 9:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLNICA;

- od 10:30 do 11:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BO-ENERGETIKA

Nadzorništvo Brežice – področje Brežic z okolico obvešča, da bo med 9. in 13. uro prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Terra R.B. in TPV TP 1.

‹ nazaj