Državna pomoč za bazen v Krškem in obnovo mostu Boršt

26.10.2024 | 15:00 | STA

Krško/Brežice/Ljubljana - Vlada je na zadnji seji v načrt razvojnih programov za obdobje 2024-2027 uvrstila gradnjo bazenskega kompleksa v Krškem ter obnovo mostu Boršt v občini Brežice. Uvrstitev v omenjeni načrt pomeni, da se lahko začne črpanje sredstev za oba projekta.

Takšen bo novi krški bazen.

BAZEN KRŠKO

Projekt gradnje bazenskega kompleksa v Krškem je Mestna občina Krško prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2024, ki ga je razpisalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Ministrstvo je občini odobrilo sofinanciranje do enega milijona evrov. Pri tem bo lahko občina do 400.000 evrov črpala v letošnjem letu in do 600.000 evrov v prihodnjem letu. Projekt je sicer ocenjen na nekaj manj kot 12,5 milijona evrov. Nekaj manj kot osem milijonov evrov bo občina zagotovila iz lastnih virov, nekaj manj kot 3,5 milijona evrov pa s pomočjo posojil, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Občina namerava bazen graditi ob športnem parku južno od stadiona Matije Gubca, zanj pa je že pridobila gradbeno dovoljenje. V novem objektu bosta večji bazen dimenzij 25 krat 33,3 metra in globine 2,2 metra ter manjši bazen velikosti osem krat 23,5 metra z dvema nivojema globine. Predvideni so tudi dve večnamenski dvorani, bar, parkirišča in park. Gradnji sicer nasprotuje opozicija, ki ocenjuje, da projekt ne bo rentabilen.

MOST BORŠT

Ob uvrstitvi obnove mostu Boršt v občini Brežice v načrt razvojnih programov je vlada potrdila tudi načrt ministrstva za obrambo za sofinanciranje investicij v občini Brežice v letu 2024 kot nadomestilo za obremenitve, ki jih na letališču v Cerkljah ob Krki povzroča delovanje Slovenske vojske.

Vrednost projekta je znašala milijon evrov, pri čemer bo ministrstvo zagotovilo 70 odstotkov sredstev, občina pa 30, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

