FOTO: Za praznik odprli most čez Krko

19.6.2024 | 15:00 | M. L.

Boršt - Potem ko je narasla Krka decembra 2022 močno poškodovala leseni most na Borštu in so potem zaprli za promet, je decembra lani že stekel promet po novem mostu. Uradno odprtje so preložili na letošnji junij in tako so na tem prometnem objektu 15. junija slovesno prerezali trak in s tem most odprli še uradno.

Trak na mostu na Borštu so prerezali (z leve) predstavnik Vojašnice Jerneja Molana Janez Gaube, predsednik KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, predstavnik podjetja Rafael Rafael Drstvenšek in brežiški župan Ivan Molan.

Dogodek so tega dne nadaljevali s počastitvijo praznika krajevne skupnosti Cerklje ob Krki pod šotorom nedaleč od mostu.

Na veliki slovesnosti je zbrane nagovoril predsednik krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjan Kodrič. Kot je rekel, most povezuje levi in desni breg Krke in medsebojno ljudi. »Z majhnimi koraki lahko dosežemo velike cilje,« je rekel predsednik Kodrič.

Brežiški župan Ivan Molan je v nagovoru povedal, da je most stal 1,2 milijona evrov, od česar bo 700.000 evrov prispevalo ministrstvo za obrambo. Župan je pohvalil izvajalca, sevniško podjetje Rafael, češ da je most zgradilo pred rokom in po dogovorjeni ceni, kar po županovih besedah ni vedno praksa pri gradnjah.

Župan je napovedal gradnjo kanalizacije v Cerkljah ob Krki, ki bo po njegovih besedah velika naložba. »Krajani, čim prej se odločite za lokacijo čistilne naprave,« je pozval domačine.

Zbrane je pozdravil tudi predstavnik Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki, poveljnik slovenskega vojaškega letalstva Janez Gaube.

Domačin Silvester Lopatič, predsednik Kulturno turističnega društva Boršt, pa je predstavil tehnične značilnosti novega in dosedanjih mostov na tem mestu.

Tako so prejeli priznanja krajevne skupnosti Mitja Kožar iz Bušeče vasi, Milan Barbič, član Društva upokojencev Brežice ter Stanko Horžen in Meta Lopatič, dva od ustanovnih članov Kulturno turističnega društva Boršt. Plaketo krajevne skupnosti sta dobila nekdanja ravnateljica Osnovne šole Cerklje ob Krki Andreja Urbanč in Drago Ivanšek, učitelj zgodovine in geografije na tej šoli. Podelili so tudi jubilejni priznanji, ki sta ju prejela ob 170-letnici OŠ Cerklje ob Krki in za 20-letno delovanje Turistično športno kulturno društvo Črešnjice.

Vas Boršt je Komunala Brežice lani izbrala za ekološko najbolj prijazno vas v občini Brežice v letu 2023 in ji zato podelila priznanje. To je predstavnik Komunale Brežice Darko Ferlan izročil Silvestru Lopatiču.

Učenci Osnovne šole Cerklje ob Krki so se obiskovalcem praznične prireditve prikupili z dobrim nastopom.

Prireditev so domačini popestrili z bogatim kulturnim sporedom.

Na Borštu in okolici ne manjka pevcev in instrumentalistov, kar se je pokazalo tudi na praznični prireditvi.

Nastopili so odrasli pevski zbor, učenci Osnovne šole Cerklje ob Krki in instrumentalisti, med temi so bili večinoma tisti, ki nadaljujejo bogato glasbeno tradicijo družine Lopatič, iz katere je izšel znani Ansambel bratov Lopatič.

V glasbenem delu sporeda so obiskovalci tako slišali med drugim Borško himno in skladbo, ki jo skladbi Šuštarski most priredil Silvester Lopatič. Spored je povezovala Hana Lopatič.

