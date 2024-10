družabno

Zlato na Ljubljanskem maratonu

26.10.2024 | 13:00 | Renata Mikec

Foto: S. Kostić

Na nedavnem Ljubljanskem maratonu je v kategoriji srednješolskih tekov nastopila tudi ekipa Gimnazije Novo mesto. Kljub dežnim kapljam so pogumno opravili s tekmovalno traso, ki je vodila po ulicah naše prestolnice, polnih navijačev vseh starosti. Prvo mesto in zlato medaljo je med dijaki, letnik 2008 in mlajši, osvojil Lenart Mihalič in tako ponosno stopil pred objektiv. Z njim so se veselili tudi številni sošolci in prijatelji.

