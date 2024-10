dolenjska

Praznik obeležili s spominom na Civilno obrambo v času osamosvojitve Slovenije

26.10.2024

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Na državni praznik, Dan suverenosti, ki ga obeležujemo 25. oktobra, je Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo prvič obeležila tudi Dan civilne obrambe, posvečen vsem civilnim službam, ki so med vojno za Slovenijo leta 1991 prispevale k obrambi neodvisnosti Republike Slovenije. Dan civilne obrambe se sicer od letos praznuje 28. septembra.

Prireditev na Tržnici Ivančna Gorica je začela enota gasilcev PGD Vrh nad Višnjo Goro s slavnostnim dvigom slovenske zastave, nato pa je sledilo odkritje spominskih tabel na barikadnem tetraedru, simbolu poguma in solidarnosti med osamosvojitvenimi dogodki. Spominski tabli so odkrili župan Dušan Strnad, poslanec državnega zbora Janez Janša, upokojeni brigadir in častni občan Marjan Balant ter slavnostni govornik Boštjan Pavlin, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo, so sporočili z Občine Ivančna Gorica.

Na slovesnosti sta Marjan Balant, upokojeni brigadir in pobudnik prireditve, ter slavnostni govornik Boštjan Pavlin izpostavila pomen civilne obrambe in zavezništva lokalne skupnosti v ključnih trenutkih slovenske zgodovine. Balant se je v svojem nagovoru poklonil posameznikom in organizacijam, ki so v težkih trenutkih stopili skupaj in prispevali k obrambi kraja in države. Izpostavil je, kako so med vojno za Slovenijo leta 1991 vzpostavljene strukture (komunalne storitve, zdravstvene ustanove, oskrba z elektriko in vodo, šolstvo, …) omogočale normalno življenje in delovanje prebivalcev. Prav temu sta posvečeni tudi obe spominski tabli na tetraedru, ki je bil postavljen leta 2004 ob 10. obletnici Občine Ivančna Gorica. Kot je še dejal Balant, je postavitev enega spominskega obeležja omogočilo Ministrstvo za obrambo. Druga tabla pa je postavljena v zahvalo in v spomin prebivalcem občine Ivančna Gorica, ki so leta 1991 z 24-urnimi dežurstvi, delom civilne zaščite in gasilcev pomembno prispevali k uspehu osamosvojitvenih prizadevanj.

Pomemben del dogodka je bil namenjen predstavitvi novih pridobitev za izboljšanje kakovosti življenja občanov. Župan Dušan Strnad je v uporabo predal novo vozilo za prevoze starejših občanov, pridobljeno v okviru projekta Prostofer, in dve vozili za patronažno službo Zdravstvenega doma Ivančna Gorica.

Dogodek na novi tržnici v središču Ivančne Gorice so obogatili praporščaki, na ogled pa so bila tudi vozila Slovenske vojske, civilne zaščite, gasilstva, zdravstva in redarske službe, ki so spominjala na strukture in službe civilne obrambe v letu 1991. V kulturnem programu so nastopili Otroški zbor Osnovne šole Stična in Godba Stična. Prireditev je povezoval Matej Šteh, so še sporočili z občine.

