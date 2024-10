družabno

Tošetu v poklon

25.10.2024 | 17:00 | Renata Mikec

Pevka Maja Marinčič, ki nastopa pod imetniškim imenom Divana, je pred kratkim nastopila na Mednarodnem festivalu Songs of Toshe Proeski v Skopju. Tega izjemnega pevca, ki je star komaj 26 let tragično preminil v prometni nesreči pri Novi Gradiški sredi oktobra 2007, Divana od nekdaj obožuje, zato ji je bil nastop na tem festivalu ne le v ponos, ampak tudi v veliko čast. Za povrh vsega je v svoji kategoriji s Tošetovim hitom Veži me za sebe osvojila prvo mesto. »Festival bi lahko opisala s samimi presežki. Navdušili so me energija, vzdušje, čarobnost, predanost organizatorjev, in sodelujočih, ki so poskrbeli, da je večer obudil najlepše spomine na tega glasbenega angela. Vsaka pesem je bila zgodba zase in šele tu smo videli, koliko hitov je Toše ustvaril,« nam je povedala Divana. Na nastop se je pilila pri izjemnih učiteljih petja Ani Kostadinovski, ki je bila nekoč Tošetova back vokalistka in sodi med najboljše na Balkanu, in pri Tilnu Lotriču, ki smo ga leta 2018 spoznali na šovu Slovenija ima talent. Z nasveti glede odrskega nastopa pa je Divano opremil makedonski pevec Denis Dimoski. Trebanjka, ki pogosto obišče različne festivale na območju nekdanje skupne države, je v Skopju spletla tudi neprecenljiva nova prijateljstva.

