posavje

Šarec: Odhod zadnjega vojaka JLA zaključek dolgega boja za samostojnost

25.10.2024 | 14:00 | M. L.

Brežice - Brežiško območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in občina Brežice sta včeraj pripravila osrednjo posavsko proslavo v počastitev dneva suverenosti, ki je bila v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice, pred tem je bila popoldne slovesnost pri Obelisku zmage 1991 v Brežicah.

Predsednik brežiškega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Darko Udovič

Zbrane v Viteški dvorani je nagovoril predsednik brežiškega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Darko Udovič. Spomnil je na bistvo praznika dneva suverenosti. Ob tem je poudaril nujnost skupnih prizadevanj za končanje sedanjih vojn.

Med zbranimi veterani sta bila tudi nekdanji namestnik poveljnika in načelnik 25. območnega štaba Teritorialne obrambe Brežice polkovnik Mitja Teropšič (v ospredju desno) in sedanji predsednik posavskih veteranov vojne za Slovenijo Anton Supančič

Brežiški župan Ivan Molan je v nagovoru dejal, da je odhod zadnjega vojaka jugoslovanske armade iz Slovenije pomenil trenutek, v katerem smo Slovenci zaživeli svobodno v novi, tedaj pravkar izborjeni samostojni državi. »Desetletja so naglo minila in z njimi so utonili v pozabo tudi razlogi za odločitev za samostojno pot, naša enotnost in boj zanjo,« je poudaril.

Ne le opazovalci

Kot je rekel Molan, se v občini Brežice zavedajo, da je bila lastna država priborjena in ne podarjena, cena samostojnosti pa je bila plačana z življenji in ranami ljudi, tako je umrl tudi domačin Jernej Molan.

Brežice so na svoji pomembni geostrateški legi že stoletja na prepihu zgodovine. Prebivalci tega območja so zato ne le priče zgodovinskih dogodkov, ampak v njih tudi dejavni udeleženci od leta 1941, ko je okupator izgnal posavske prebivalce, do leta 1991, ko so na meji mlade države v Rigoncah potekali boji za obrambo Slovenije, je poudaril župan. Po njegovih besedah je brežiško območje del ene glavnih migrantskh poti v Evropo, na kateri na stotine migrantov nezakonito vstopa v Slovenijo.

»Kdor pozablja zgodovino, je obsojen na to, da jo ponavlja. V teh krajih se zavedamo cene naše samostojnosti, zato ohranjamo spomin na tisti prelomni čas in ljudi. Ponosen sem, da v naši lokalni skupnosti občina, javni zavodi – šole in muzej, ter veteranska društva in občani, dobro sodelujemo pri negovanju spomina na osamosvojitveno vojno. S to mislijo smo na občini pred leti podprli idejo o osrednjem spominskem obeležju in v letu 2021 v sodelovanju z združenjem veteranov uredili pomnik – Obelisk zmage 1991,« je dejal župan. Kot je dejal, vodenje družbe prevzemajo generacije, ki nimajo lastnih spominov na osamosvojitveno vojno in ceno slovenske suverenosti. »Zato je pomembno, da z dogodki, kot je današnji, vztrajamo pri ohranjanju spomina na pomen svobode in miru,« je dejal župan Ivan Molan, ki obžaluje, da globalizirani svet kljub tehnološkemu napredku ni bolj povezan in miren, ampak ga pretresajo spopadi, ki napovedujejo negotovo prihodnost.

Slavnostni govornik, evropski poslanec Marjan Šarec, se je pridružil Molanovemu poudarku, da kdor pozablja zgodovino, je obsojen na to, da jo ponavlja. »Kdor ne pozna preteklosti, tudi prihodnosti nima,« je dodal Šarec.

Težka zgodovina

Slovenska zgodovina je bila, kot je dejal Šarec, v desetletjih in stoletjih doslej prepletena z izjemno težkimi dogodki. Nad Slovenci so bile vojne in stalna pretnja, da bi Slovence uničili kot narod. Navzlic temu danes v svoji državi govorimo slovensko, ampak te svobode ne bi imeli, če ne bi imeli pogumnih žena in mož, ki so bili pripravljeni braniti domovino. »Odhod zadnjega vojaka JLA je sklep nekega dolgega obdobja, dolgega boja, ki se je, lahko rečemo, začel že dolgo nazaj in na začetku dvajsetega stoletja, ko je Rudolf Maister priboril Maribor in okolico oziroma Štajersko, se pogumno uprl in ni pustil, da prišli pod avstrijsko tedanjo oblast. Potem smo bili leta 1941 spet soočeni z grožnjo izbrisa z obličja zemlje. Konec dvajsetega stoletja pa je prinesel najveličastnejši trenutek v zgodovini Slovencev, in sicer osamosvojitev in začetek življenja v svoji lastni državi. In vojna, ki je trajala sicer deset dni, je tudi prispevala žrtve na oltar domovine,« je dejal Šarec.

Vse bolj nemirno obdobje

Kot je rekel, je danes po svetu največ konfliktov po 2. svetovni vojni. OZN kot najpomembnejša mednarodna organizacija je postala neučinkovita. Schengenska pravila v Evropi ne delujejo povsod, odprte meje so vse manj odprte. Predolgo smo živeli v misli, da nam je vse to, kar imamo dobrega, dano, je poudaril Marjan Šarec. »Boriti se moramo za svojo domovino, za našo skupno domovino Evropsko unijo in biti na razpolago vsem, ki potrebujejo pomoč,« je dejal.

V sporedu, ki ga je povezovala Mateja Jankovič Čurič, so nastopili harmonikar Jaka Slovenc in prav tako s harmoniko njegov učitelj Niko Ogorevc, oba iz Glasbene šole Brežice, ter Mešani pevski zbor KUD Oton Župančič Artiče in recitatorka Lija Čurič.

Jaka Slovenc (desno) in njegov učitelj Niko Ogorevc sta zaigrala Slakovo melodijo, na katero se je skliceval tudi slavnosnti govornik Marjan Šarec, ko je govoril o tem, da danes lahko govorimo slovensko.

Prireditev so sicer začeli s himno, ki jo je zapel Niko Ogorevc.

