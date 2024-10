gospodarstvo

»Moje poslanstvo je evolucija, ne revolucija«

25.10.2024 | 14:30 | Dragana Stanković

Novo mesto - S 1. marcem letos je mesto generalnega direktorja Adrie Mobil prevzel 46-letni Gregor Adler, univerzitetni diplomirani ekonomist z bogatimi izkušnjami v industriji – zadnjih deset let je bil zaposlen v skupini SIJ. Izhaja z Obale, živi v Ljubljani. »Sem mediteranski človek in rad veliko govorim. Zato me kar ustavite, če bo treba,« pove takoj na začetku. Daje vtis prijetnega, odprtega, sproščenega človeka. Primorec, pač.

»Ko imaš tako entuziastično ekipo ob sebi, te to žene samo naprej,« pravi generalni direktor Adrie Mobil Gregor Adler. (Foto: D. S.)

Je bil preskok iz jeklarske panoge v panogo počitniških vozil težek?

»Že zelo zgodaj sem se naučil ceniti delo, si sam prislužiti denar. Vedno sem delal v industrijah, in to zelo različnih, tako da sem vajen dodelav, predelav, skladišč. Seveda je šlo ob prihodu v Adrio Mobil za določen preskok, a navsezadnje so pričakovanja lastnikov povsod zelo podobna, vsi želijo plemenititi premoženje, razvijati podjetje. Je pa res, da smo v SIJ-u izdelovali določene polprodukte, ki jih prodajaš nekomu, ki ga niti ne poznaš. V Adrii Mobil pa izdelujemo končne izdelke, ki so po moji oceni eni najboljših slovenskih produktov. V veliki meri že imajo končnega kupca in točno veš, kje bo tvoj izdelek končal. Res gre za izjemno zgodbo.«

Za koliko časa naprej že imate že prodano proizvodnjo?

»Moramo vedeti, da je obdobje pandemije industriji karavaninga dalo precejšen pospešek, naši izdelki so ponujali varnejšo, dostopnejšo obliko turizma, medtem ko je bil velik del preostalih turističnih produktov zaprt. Porastu naročil so sledile težave z baznimi vozili, pri čemer je Adria Mobil zelo pametno izkoristila prednosti široke produktne ponudbe in se takrat v veliki meri preusmerila na proizvodnjo prikolic, ki niso vezane na bazna vozila. Še posebej leta 2021 je izdelala res veliko prikolic. Težave z baznimi vozili so se nato postopoma umirile, še danes pa se vlečejo repi tega pospeška, čeprav se vse skupaj seveda umirja.«

Kaj to umirjanje oziroma ohlajanje točno pomeni za Adrio oziroma za panogo na splošno?

»Ideja je, da pridemo na obseg trga iz predkovidnega obdobja. Tudi ko delamo načrte za prihodnja leta, se primerjamo z letom 2019 ali 2020.«

To ohlajanje najbrž ne pomeni zmanjševanja zaposlenih?

»Ne, nikakor. ...«

